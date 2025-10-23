Майкон: Левски сбъдна мечтата ми, щастлив съм, че изиграх 50 мача за този клуб

Левият бек на Левски – Майкон, записа своя 50-и мач със синята фланелка при победата с 3:1 над Черно море във Варна. След срещата бразилецът изрази признателност към клуба за възможността да играе в Европа и отправи окуражаващо послание към феновете.

„Щастлив съм, че изиграх 50 мача за този клуб, който ми отвори вратите на Стария континент — нещо, което винаги е било мечта в живота ми. Много се радвам всеки път, когато нося синия екип, и съм горд да кажа, че тук се чувствам у дома. Нека тези бъдат само първите 50 и нека дойдат още много. Само Левски!“, написа Майкон в профила си в социалната мрежа Instagram.

Не е тайна, че интересът към южноамериканеца продължава да бъде сериозен, като няколко чуждестранни отбора следят изявите му. Сред тях беше и френският Нант, който предложи наем до края на сезона, но предложението бе отклонено от „Герена“. Очаква се през зимния трансферен прозорец да има нова вълна от кандидати за подписа му.

От Левски вече са предложили нов договор на бразилеца с подобрени финансови условия. Настоящото споразумение на Майкон е валидно до лятото на 2027-а година, а клубът иска да го задържи дългосрочно, тъй като той е най-ценният актив в състава.