Половинката на бивша футболна звезда показа как поддържа убийственото си тяло

Френската красавица Маева Денат е като виното - с годините става все по-хубава. В последните 10 години тя е жената до бившата футболна звезда Давид Жинола, а през 2018-а го дари с дъщеря.

Моделката, чията запазена малка са луничките по лицето ѝ, поддържа перфектна фигура и често поства снимки и видеа по бански от различни кътчета на света. Жинола неведнъж е признавал, че именно красивата Маева, която е с цели 22 години по-млада от него, е изиграла ключова роля в живота му, след като преди години бившата звезда на Нюкасъл получи инфаркт и изпадна в кома.

Красавицата има и дете от предишна връзка, а Жинола е баща на Андреа и Карла от първата си съпруга Коралайн.