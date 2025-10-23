Новини
Половинката на бивша футболна звезда показа как поддържа убийственото си тяло

23 Октомври, 2025 15:28 1 126 2

  • маева денат-
  • давид жинола-
  • футбол-
  • сексапил-
  • секси

Красавицата има и дете от предишна връзка, а Жинола е баща на Андреа и Карла от първата си съпруга Коралайн

Половинката на бивша футболна звезда показа как поддържа убийственото си тяло - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Френската красавица Маева Денат е като виното - с годините става все по-хубава. В последните 10 години тя е жената до бившата футболна звезда Давид Жинола, а през 2018-а го дари с дъщеря.

Моделката, чията запазена малка са луничките по лицето ѝ, поддържа перфектна фигура и често поства снимки и видеа по бански от различни кътчета на света. Жинола неведнъж е признавал, че именно красивата Маева, която е с цели 22 години по-млада от него, е изиграла ключова роля в живота му, след като преди години бившата звезда на Нюкасъл получи инфаркт и изпадна в кома.

Красавицата има и дете от предишна връзка, а Жинола е баща на Андреа и Карла от първата си съпруга Коралайн.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    0 3 Отговор
    Точно сега рендосвам един такъв екземпляр. По младо и по хубаво от тая, ама и по пропаднало. Живе с един с който ще се женят, но както онзи отиде нощна, вдига телефона и дотичва да го бича брутално. А сигурно е 40 кила.

    Коментиран от #2

    15:58 23.10.2025

  • 2 Баш Батка

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Мани аз имам две такива съседки, само чакат да са сами и не мога да им смогна. Зарязват, деца, мъже и пране.

    16:00 23.10.2025

