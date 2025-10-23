Половинката на бивша футболна звезда показа как поддържа убийственото си тяло

Френската красавица Маева Денат е като виното - с годините става все по-хубава. В последните 10 години тя е жената до бившата футболна звезда Давид Жинола, а през 2018-а го дари с дъщеря.
Моделката, чията запазена малка са луничките по лицето ѝ, поддържа перфектна фигура и често поства снимки и видеа по бански от различни кътчета на света. Жинола неведнъж е признавал, че именно красивата Маева, която е с цели 22 години по-млада от него, е изиграла ключова роля в живота му, след като преди години бившата звезда на Нюкасъл получи инфаркт и изпадна в кома.
Красавицата има и дете от предишна връзка, а Жинола е баща на Андреа и Карла от първата си съпруга Коралайн.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #2
15:58 23.10.2025
2 Баш Батка
До коментар #1 от "Абе":Мани аз имам две такива съседки, само чакат да са сами и не мога да им смогна. Зарязват, деца, мъже и пране.
16:00 23.10.2025