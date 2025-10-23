Новини
Ръководството на Барселона отново обжалва санкцията на Флик преди Ел Класико

23 Октомври, 2025 21:29 457 0

Наставникът на „блаугранас“ получи два жълти картона в мача срещу Жирона (2:1) заради реакция от съдийски решения

Ръководството на Барселона отново обжалва санкцията на Флик преди Ел Класико - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Барселона подаде още една жалба срещу дисквалификацията на треньора Ханси Флик. Наставникът на „блаугранас“ получи два жълти картона в мача срещу Жирона (2:1) заради реакция от съдийски решения.

Дисциплинарната комисия на Кралската испанска футболна федерация (RFEF) вчера отхвърли първата жалба на каталунците за отмяна на наказанието.

Сега шефовете на Барса се обърнаха към Апелативната комисия на RFEF. Ако молбата за отмяна на санкцията на треньора отново не бъде удовлетворена, клубът ще има право да подаде жалба до Спортния административен съд. Ако жалбата бъде окончателно отхвърлена, вместо Флик отборът ще бъде ръководен от неговия асистент Маркус Зорг.

Ако наказанието остане, Ханзи Флик няма да има право да води Барселона в предстоящото Ел Класико срещу Реал Мадрид на „Сантяго Бернабеу“.

Освен това треньорът е предупреден, че при повторно подобно поведение санкцията може да бъде още по-строга.

Реал Мадрид посреща Барселона в неделя, 26 октомври, в мач от Ла Лига. Двубоят е от 17:15 часа.


