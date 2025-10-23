Новини
Спорт »
Световен футбол »
Напуска ли Ливърпул голямата звезда?

Напуска ли Ливърпул голямата звезда?

23 Октомври, 2025 14:59 864 2

  • мохамед салах-
  • футбол-
  • ливърпул

След края на двубоя египетската звезда премахна своята профилна снимка и снимка на "корицата" в социалната мрежа Х

Напуска ли Ливърпул голямата звезда? - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ливърпул успя да победи с 5:1 Айнтрахт Франкфурт в двубой от груповата фаза на Шампионската лига. Мърсисайдци изиграха вероятно най-добрия си мач от началото на сезона и прекъснаха негативната си серия от 4 поредни загуби, които поставиха много въпроси пред Арне Слот и компания.

Въпреки силната игра и чудесното представяне, напрежение след двубоя не липсваше. Голямата звезда на Ливърпул Мохамед Салах бе резерва в срещата и се появи в 74-а минута и опитваше предимно сам да завършва добри нападения, вместо да влиза в комбинации. По-интересното е, че след края на двубоя египетската звезда премахна своята профилна снимка и снимка на "корицата" в социалната мрежа Х.

Мнозина разчитат този знак като евентуален проблем и назряват възможна раздяла между Ливърпул и Салах, който преподписа преди броени месеци до лятото на 2027-а година. Самият офанзивен футболист изглежда е останал разочарован, че е бил резерва и се е появил за толкова кратко време на терена. Дали това напрежение ще ескалира повече или Арне Слот ще потуши ситуацията, ще разберем в следващите седмици.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Когато дойдат много играчи, проблема е кой да играе. Разни основни играчи, стават не толкова необходими. Вярно и че разни ги няма от предният сезон, но пак е несравнимо с броя идващи.

    15:30 23.10.2025

  • 2 Пената

    0 0 Отговор
    ми да си почине малко Мехмед

    15:32 23.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ