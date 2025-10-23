Напуска ли Ливърпул голямата звезда?

Ливърпул успя да победи с 5:1 Айнтрахт Франкфурт в двубой от груповата фаза на Шампионската лига. Мърсисайдци изиграха вероятно най-добрия си мач от началото на сезона и прекъснаха негативната си серия от 4 поредни загуби, които поставиха много въпроси пред Арне Слот и компания.

Въпреки силната игра и чудесното представяне, напрежение след двубоя не липсваше. Голямата звезда на Ливърпул Мохамед Салах бе резерва в срещата и се появи в 74-а минута и опитваше предимно сам да завършва добри нападения, вместо да влиза в комбинации. По-интересното е, че след края на двубоя египетската звезда премахна своята профилна снимка и снимка на "корицата" в социалната мрежа Х.

Мнозина разчитат този знак като евентуален проблем и назряват възможна раздяла между Ливърпул и Салах, който преподписа преди броени месеци до лятото на 2027-а година. Самият офанзивен футболист изглежда е останал разочарован, че е бил резерва и се е появил за толкова кратко време на терена. Дали това напрежение ще ескалира повече или Арне Слот ще потуши ситуацията, ще разберем в следващите седмици.