Димитър Костадинов: Всеки сезон без титла или Купа е провал за Левски

23 Октомври, 2025 13:30 489 6

Провалено евроучастие е да не влезеш в основната фаза

Днес водещи лица от Сдружението “Левски на левскарите” говориха на специална пресконференция, организирана от тях, и изразиха загриженост относно липсата на прозрачност и напредък по ключови въпроси, свързани с бъдещето на Левски. Те критикуваха ръководството за липса на комуникация и неизпълнени обещания, като подчертаха необходимостта от защита на интересите на левскарите и запазване на идентичността на клуба. Наско Сираков излезе с официална позиция по време на пресконференцията.

“Това не е класическа пресконференция, решихме, че можем да използваме трибуната, за да припомним важните за нас теми, свързани с ПФК Левски, и да повдигнем въпросите, които висят в пространството и не получават отговори. Мажоритарният акционер каза, че строителството на стадион „Георги Аспарухов“ е във финална фаза, около 600 000 лева от парите на левскарите са изразходвани за предпроектни дейности. Не ни е известно да има резултати. Нямаме отговор дали има план за това как ще се развива нашият отбор.

На извънредното Общо събрание ни беше казано, че е несериозно да искаме петгодишен план, след като договорът със спонсора изтича след година и седем месеца, минаха вече седем месеца, остава може би година, не знаем ще се подновява ли, подновен ли е. Интерес от инвеститори, които очевидно имат желание да подновят преговорите. Не сме тук да лобираме за когото и да е. Въпросът е какво се промени в последните години, заедно с водещите „сини“ журналисти, не се случи „изстрелването в нова орбита“, интересът на същия инвеститор е отхвърлен с лека ръка, говори се за интерес от други потенциални големи инвеститори. Това е обвито в мъгла, в която Левски е обвит твърде дълго време. Докато не получим отговори като левскари, организирани фенове и миноритарен акционер, ще ги търсим. Знаем, че не е най-добрият начин да комуникираме чрез медиите. Наш дълг е на първо място.

По отношение на спортните резултати – критериите, според мен, в левскарството доста се занижиха, има и причини за това. Дълги години Левски няма големи успехи, няма титла, няма Купа, нито успехи в Европа. Всеки сезон без титла или Купа е провал, провалено евроучастие е да не влезеш в основната фаза. Това да стигнеш плейофите не е успешен европоход. Единствен в България футболен клуб Левски игра шест мача напролет в европейските клубни турнири, това не се е случвало дори с хегемона Лудогорец.

На срещата с Васил Терзиев поставихме въпроса така – има три страни в този строеж: представители на клуба и по-точно собственика на клуба, хазартната компания, която е спонсор, другата страна е Общината, най-важният е интересът на левскарите, който не е защитен пряко от клуба и Общината. Ние предлагаме да сме третата страна, защото сме отворена организация, всеки може да членува. Получихме уверение с добра воля да бъдем допуснати в работни групи, минаха повече от шест месеца и нищо не се е случило. Битката за Левски, истината и свободата е вечна и ще я водим, докато ни има.“


  • 1 да да

    2 1 Отговор
    Два ката нагъзови на кравай с табела....

    13:46 23.10.2025

  • 2 бушприт

    2 2 Отговор
    провал за фк "Левски".

    13:46 23.10.2025

  • 3 Трол

    5 2 Отговор
    Значи "Левски" можем да го пишем за провален клуб.

    13:54 23.10.2025

  • 4 Фактъ

    4 1 Отговор
    Този работи срещу клуба , защото го махнаха от келепира , като платен фен . Аз без да ми дават пари обичам Левски . Купувам си артикули , фланелки , като знам , че отиват за издръжка на отбора , а не в джобовете на тези паразити .

    Коментиран от #5

    14:09 23.10.2025

  • 5 Да ама казва истината..

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фактъ":

    Самата истина и само истината. А днес ония танасчу се пени хвърля НЕКВИ слова във въздуха и никъде отчет. ЩЕ ПИША ПАК НИЕ СТАРИТЕ ЛЕВСКАРИ ОТ 60-70-80 90 ТЕ, ТАКА СМЕ НАУЧЕНИ КУПИ ТИТЛИ И ЕВРОПА С ГОЛЕМИТЕ. Добре че беше Мъри та взехме една купа. А танасовата орбита е порочна и за лично ползване.

    14:31 23.10.2025

  • 6 Сзо

    0 0 Отговор
    Самият отбор Уефски е провал.

    14:47 23.10.2025

