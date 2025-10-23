Новини
Майкъл Оуен: Феновете често не разбират, че футболистите имат само една кариера

23 Октомври, 2025 22:28 425 2

Още тогава казах, че за Трент Александър-Арнолд е лично предпочитание да отиде в Реал Мадрид

Майкъл Оуен: Феновете често не разбират, че футболистите имат само една кариера - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият английски национал – Майкъл Оуен, се опита да защити защитника на Реал Мадрид Трент Александър-Арнолд за решението му да напусне Ливърпул и да премине на „Сантяго Бернабеу“. Мнозина критикуваха бранителя, че реши да напусне родния си клуб, търсейки слава в Испания.

„Още тогава казах, че за Трент Александър-Арнолд е лично предпочитание да отиде в Реал Мадрид. Няма грешни отговори. Ако беше останал в Ливърпул завинаги като клубна легенда щеше да бъде невероятно, но след като спечелиш всичко, започваш да чувстваш, че имаш нужда от нов живот. Нова държава, нова храна, нови съотборници, бялата фланелка, този стадион. Всичко това се случва веднъж в живота. Каквото и да беше избрал, все някой щеше да го критикува“, сподели Оуен.

„Феновете често не разбират, че футболистите имат една кариера. Ако има шанса да се усъвършенства и да преживее повече, никога не бих го упрекнал. В крайна сметка неговата автобиография ще бъде невероятна. Щях да го подкрепя каквото и да беше решил“, каза още Оуен за трансфера на Александър-Арнолд от Ливърпул в Реал Мадрид.


  • 1 Новичок

    1 0 Отговор
    Да бе една,да звъннат на Гонзу...

    22:31 23.10.2025

  • 2 Как да обясниш

    0 0 Отговор
    Че може да станат зидари, мазачи. плочкаджии, хамали...

    22:58 23.10.2025

