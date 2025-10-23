Новини
Фермин Лопес с още едно признание за хеттрика си за Барселона в Шампионската лига

Лопес спечели онлайн анкетата в сайта на УЕФА, като след него се наредиха Феликс Нмеча от Борусия (Дортмунд), Горка Гурусета от Атлетик Билбао и Денис Ман от ПСВ Айндховен

След като получи наградата за най-добър футболист при успеха на Барселона с 6:1 над Олимпиакос, днес Фермин Лопес беше избран и за Играч на седмицата в Шампионската лига. Атакуващият халф си заслужи тази награда, след като във въпросния двубой той се превърна в първия испанец в историята на „блаугранас“ с хеттрик в мач от турнира.

Лопес спечели онлайн анкетата в сайта на УЕФА, като след него се наредиха Феликс Нмеча от Борусия (Дортмунд), Горка Гурусета от Атлетик Билбао и Денис Ман от ПСВ Айндховен. Всички те попаднаха и в Идеалния състав на ШЛ за третия кръг от основната фаза на турнира. Останалите играчи в специалната селекция са Гулиелмо Викарио от Тотнъм, Дензъл Дъмфрис от Интер, Вирджил ван Дайк от Ливърпул, Габриел Магаляеш от Арсенал, Нуно Мендеш от Пари Сен Жермен, Ленарт Карл от Байерн (Мюнхен) и Антъни Гордън от Нюкасъл.

22-годишният Лопес се превърна във втория футболист на Барселона, който печели седмичния приз в ШЛ през този сезон след Маркъс Рашфорд в първия кръг, а във втория за номер 1 беше избран Килиан Мбапе от Реал Мадрид.


