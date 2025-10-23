Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рафа Бенитес пристигна в Атина, за да поеме Панатинайкос

23 Октомври, 2025 18:59 447 0

За Бенитес това ще бъде 17-и треньорски ангажимент в богата му кариера и първи такъв от 19 месеца

Рафа Бенитес пристигна в Атина, за да поеме Панатинайкос - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Рафаел Бенитес е пристигнал в Атина заедно със своя щаб, за да оформи и последните детайли с Панатинайкос. Според Sportаl.gr официалното представяне на опитния испанец ще бъде в събота - ден преди мача с Астерас Триполис от местното първенство.

За Бенитес това ще бъде 17-и треньорски ангажимент в богата му кариера и първи такъв от 19 месеца. 65-годишният специалист е без работа от 12 март 2024 година, когато бе уволнен от Селта. Според информациите той ще подпише договор за две години с Панатинайкос.

Бенитес е казал окончателно “да” на “детелините” след разговори с клубния президент Янис Алафузос, които са се провели в неделя в Лондон.

Твърди се, че испанецът ще получава по 4 милиона евро на година, което е абсолютен рекорд за гръцкото първенство.

Панатинайкос в момента заема седмо място в Суперлигата на Гърция, като изостава на осем точки от лидера ПАОК. Отборът не е бил шампион от 2010 година.


