Иван Колев се завръща, поема отбор от Втора лига

Иван Колев е новият старши треньор на втородивизионния Черноморец Бургас, съобщиха от клуба. Опитният специалист, който за последно води Локомотив София преди година, заменя на поста Ангел Стойков. "Aкулите" са на 11-ото място във Втора лига с 11 точки от 11 мача.

Ето какво написа официалният сайт на Черноморец:

"Ръководството на Черноморец обяви днес назначението на Иван Колев за нов старши треньор на представителния отбор. Опитният специалист наследява на поста Ангел Стойков, като амбицията му е да надгради постигнатото до момента и да върне отбора сред водещите фактори във Втора лига. Наставникът бе представен пред футболистите лично от президента на клуба д-р Спасимир Иванов.

Иван Колев е сред най-опитните и уважавани български треньори. Роден е на 14 юли 1957 година в София. Още от ранна възраст започва своя път в школата на Локомотив (София), а след кратък престой в ЦСКА насочва кариерата си изцяло към треньорската професия.

Колев е работил както в България, така и зад граница, изграждайки впечатляваща визитка. Сред отборите, които е водил през годините, са Славия, Дунав (Русе), Локомотив (София), Верея, както и редица клубове в Индонезия, Мианмар и Малдивите. Той има богат международен опит като селекционер – ръководил е младежкия национален отбор на България, както и националните тимове на Индонезия и Мианмар.

През своята дълга кариера Иван Колев е бил част и от треньорските структури на България U19 и U21, оставяйки траен отпечатък в развитието на редица млади български таланти.

Назначението му начело на Черноморец идва с ясната цел да внесе опит, стабилност и перспектива в развитието на отбора.

Ръководството на клуба приветства Иван Колев с „добре дошъл“ в семейството на „акулите“ и му пожелава здраве, успехи и много поводи за радост с Черноморец!".