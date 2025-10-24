Новини
Спорт »
Бг футбол »
13-ят кръг на Първа лига стартира днес - ПРОГРАМА

13-ят кръг на Първа лига стартира днес - ПРОГРАМА

24 Октомври, 2025 09:22 499 0

  • кръг-
  • първа лига-
  • цска-
  • лудогорец-
  • левски-
  • футбол-
  • ботев пловдив-
  • програма

Три двубоя ще се изиграят в петък

13-ят кръг на Първа лига стартира днес - ПРОГРАМА - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първа лига - 13 кръг:

24 октомври - петък, 15:00
Монтана - Арда Кърджали

24 октомври - петък, 17:30
Спартак Варна - Ботев Пловдив

24 октомври - петък, 20:00
Локомотив София - Локомотив Пловдив

25 октомври - събота, 13:00
Ботев Враца - Септември София

25 октомври - събота, 15:30
Славия - Черно море Варна

25 октомври - събота, 18:00
Левски - Добруджа Добрич

26 октомври - неделя, 17:15
ЦСКА - Берое Стара Загора

27 октомври - понеделник, 17:30
ЦСКА 1948 - Лудогорец


