13-ят кръг на Първа лига стартира днес - ПРОГРАМА

Първа лига - 13 кръг:
24 октомври - петък, 15:00
Монтана - Арда Кърджали
24 октомври - петък, 17:30
Спартак Варна - Ботев Пловдив
24 октомври - петък, 20:00
Локомотив София - Локомотив Пловдив
25 октомври - събота, 13:00
Ботев Враца - Септември София
25 октомври - събота, 15:30
Славия - Черно море Варна
25 октомври - събота, 18:00
Левски - Добруджа Добрич
26 октомври - неделя, 17:15
ЦСКА - Берое Стара Загора
27 октомври - понеделник, 17:30
ЦСКА 1948 - Лудогорец
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА