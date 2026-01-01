Европейски грандове в надпревара за младия хърватски защитник Бранимир Млачич

Вълнуваща трансферна сага се разгаря на европейската футболна сцена, след като три от най-големите клубни имена на континента – Барселона, Борусия Дортмунд и Интер – насочиха погледите си към изгряващата звезда на Хайдук Сплит, Бранимир Млачич.

Само на 18 години, Млачич вече се утвърди като ключова фигура в отбраната на хърватския гранд. Със своите внушителни 192 сантиметра, младият централен бранител впечатлява с физика, хладнокръвие и отличен поглед върху играта. През настоящия сезон той записа 18 срещи с екипа на Хайдук, като се отчете с две асистенции и получи два жълти картона – доказателство за неговата активност и ангажираност на терена.

Интересът към Млачич не се ограничава само до клубното ниво. Талантливият защитник вече дебютира и за младежкия национален отбор на Хърватия до 21 години, където също демонстрира стабилност и потенциал за развитие.

Скаути на Барселона и Борусия Дортмунд следят изкъсо всяко негово действие, а Интер също не крие амбициите си да привлече младия хърватин в редиците си.