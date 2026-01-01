Спортът по ТВ в четвъртък (1 януари)

11.15 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, мъже - Евроспорт 1
13.15 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, жени - Евроспорт 1
14.30 Футбол: Блекбърн – Рексъм - Диема спорт 3
14.40 Ски скокове: Четирите шанци в Гармиш Партенкирхен, голяма шанца, мъже - Евроспорт 1
14.40 Колокрос: Трофей в Баал, жени - Евроспорт 2
16.00 Колокрос: Трофей в Баал, мъже - Евроспорт 2
17.00 Футбол: Саутхемптън – Милуол - Диема спорт 3
17.00 Футбол: Уикъмб – Кардиф - Нова спорт
17.15 Ски скокове: СК в Оберстдорф, голяма шанца, жени - Евроспорт 1
19.30 Футбол: Кристъл Палас – Фулъм - Диема спорт 3
19.30 Футбол: Ливърпул – Лийдс - Диема спорт 2
19.30 Футбол: Шефийлд Юнайтед – Лестър - Нова спорт
22.00 Футбол: Съндърланд – Манчестър Сити - Диема спорт 2
22.00 Футбол: Брентфорд – Тотнъм - Диема спорт 3
