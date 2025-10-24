Новини
Александър Николов с бляскав старт в Италия: Най-резултатен и най-добър нападател в първия кръг на Суперлигата

24 Октомври, 2025 13:48 360 0

Българинът затвърждава реномето си на един от най-ярките млади таланти в световния волейбол

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев

Волейболната звезда на България Александър Николов започна новия сезон в италианската Суперлига с истински фурор. Младият талант, който вече се утвърди като реализатор №1 на Световното първенство за мъже във Филипините 2025, показа класата си и на клубно ниво, като оглави класациите за най-резултатен и най-добър нападател в първия кръг на елитното първенство.

В зрелищен двубой, изигран пред препълнените трибуни на „Еуросуоле Форум“, Николов и неговият тим Кучине Лубе (Чивитанова) надделяха над Юаса Батери (Гротадзолина) с 3:1 гейма (25:15, 25:16, 23:25, 25:23).

В състава на гостите също блестяха двама български национали – Илия Петков и Георги Татаров, което придаде допълнителен заряд на срещата.

Алекс Николов бе безапелационен лидер на терена, като завърши мача с впечатляващите 30 точки – 1 блокада, 4 аса, 66% успеваемост в атака и 45% позитивно посрещане (+16). С тези показатели той заслужено грабна приза за Най-полезен играч (MVP) на срещата, а публиката не спести аплодисментите си за неговото представяне.

Със своите 30 точки Николов оглави класацията за реализатори в първия кръг на Суперлигата, изпреварвайки белгийския диагонал Фере Регерс (28 точки за Алианц Милано) и универсалния беларусин Влад Давискиба (26 точки за Модена Волей).


