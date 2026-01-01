Брахим Диас ще продължи да бъде футболист на Реал Мадрид

Брахим Диас ще продължи да носи бялата фланелка на Реал Мадрид още дълги години. Според информация на реномирания журналист Антон Меана от Cadena SER, клубът и талантливият полузащитник са постигнали договорка за удължаване на контракта до лятото на 2030 година.

Новото споразумение предвижда не само леко увеличение на възнаграждението, но и допълнителни бонуси, както и гарантирано по-голямо участие в мачовете на "кралския клуб". Така Диас, чийто настоящ договор изтичаше през 2027 г., ще остане част от амбициозния проект на мадридчани още поне шест сезона.

През настоящата кампания 26-годишният испанец се отчете с 22 участия, като реализира едно попадение и подаде за още три гола. С постоянството и отдадеността си на терена, Диас се утвърди като ценен играч в състава на Шаби Алонсо.