Новини
Спорт »
Волейбол »
Алекс Николов: Ефектът след успеха ни ще бъде като бомба със закъснител

27 Октомври, 2025 22:29 504 1

  • алекс николов-
  • волейбол-
  • спорт

Сега ще се записват деца да тренират и ние реално 3-4 години няма да знаем до какво води това

Алекс Николов: Ефектът след успеха ни ще бъде като бомба със закъснител - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националът Александър Николов коментира ефекта от успеха от спечелените сребърни медали на световното първенство, след който масово деца се записват да тренират волейбол по клубовете в страната.

"Това ще бъде като бомба със закъснител. Сега ще се записват деца да тренират и ние реално 3-4 години няма да знаем до какво води това. Но след някакъв период от време част от тези деца ще станат добри състезатели, професионални състезатели, ще бъдат повикани и в националния отбор, защото статистически от 100 деца, 5 ще станат сравнително добри, а две ще бъдат извикани в националния отбор. Чакаме ги тези деца и се радваме, че заради нашия успех "се запали" цяло едно поколение, което иначе обича да си играе на компютрите и си стои на телефоните както повечето", сподели Алекс Николов в специално интервю за предаването "Зона Волей" по MAX Sport 2.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 2 Отговор
    Където е текло, пак ще тече!
    Гени, храна и рехабилитация, с тези предимства Българите отново ще сме на върха!!!

    22:49 27.10.2025

