Алекс Николов: Ефектът след успеха ни ще бъде като бомба със закъснител

Националът Александър Николов коментира ефекта от успеха от спечелените сребърни медали на световното първенство, след който масово деца се записват да тренират волейбол по клубовете в страната.

"Това ще бъде като бомба със закъснител. Сега ще се записват деца да тренират и ние реално 3-4 години няма да знаем до какво води това. Но след някакъв период от време част от тези деца ще станат добри състезатели, професионални състезатели, ще бъдат повикани и в националния отбор, защото статистически от 100 деца, 5 ще станат сравнително добри, а две ще бъдат извикани в националния отбор. Чакаме ги тези деца и се радваме, че заради нашия успех "се запали" цяло едно поколение, което иначе обича да си играе на компютрите и си стои на телефоните както повечето", сподели Алекс Николов в специално интервю за предаването "Зона Волей" по MAX Sport 2.