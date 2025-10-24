Името на Леброн Джеймс изплува в разследването за незаконни залагания в НБА

Вълна от сътресения разтърси баскетболните среди, след като бившият играч от НБА Деймън Джоунс бе задържан от властите във връзка с мащабно разследване на нелегални спортни залагания и манипулирани покер игри. Скандалът придоби още по-голяма тежест, след като стана ясно, че името на баскетболната легенда Леброн Джеймс също е било замесено, макар и индиректно, в аферата.

Според източници, близки до "Краля", Джоунс е обвинен, че е издал поверителна информация относно контузия на Джеймс, с цел да улесни незаконни залози. Въпреки че Леброн Джеймс не фигурира сред обвиняемите и не е разследван за престъпление, неговото име бе споменато в обвинителния акт, съобщава ESPN.

Деймън Джоунс, който бе част от екипа на бившия треньор на Лос Анджелис Лейкърс Дарвин Хам, поддържаше близки отношения с Джеймс, особено след като двамата прекараха заедно лятото на 2022 година. Джоунс често присъстваше на тренировките на звездата извън сезона, но по всичко личи, че Леброн не е бил наясно с хазартните дейности на своя бивш съотборник от Кливланд Кавалиърс.

Федералните прокурори твърдят, че непосредствено преди двубоя между Лейкърс и Милуоки Бъкс на 9 февруари 2023 г., Джоунс е изпратил съобщение до съучастник, в което го е насърчил да заложи значителна сума на победа за Милуоки, тъй като Джеймс нямало да вземе участие в срещата. Само два дни по-рано, на 7 февруари, Леброн Джеймс бе изпреварил Карим Абдул-Джабар и стана най-резултатният играч в историята на НБА, но впоследствие пропусна три поредни мача заради травма в левия глезен.

Разследването разкрива още, че през следващия сезон Джоунс отново е предоставил вътрешна, непублична информация на съучастник, този път във връзка с мача между Лейкърс и Оклахома Сити Тъндър на 15 януари 2024 г.