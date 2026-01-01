Новини
Челси се раздели с Енцо Мареска: Ново начало за "сините" в първите часове на годината

1 Януари, 2026 15:58 498 0

Ръководството изрази благодарност към мениджъра за неговия принос и успехите, постигнати по време на престоя му на "Стамфорд Бридж"

Снимка: БГНЕС/EПA
Промени разтърсиха лондонския гранд Челси още в първите минути на новата година. Италианският специалист Енцо Мареска вече не е начело на "сините", след като клубът официално обяви раздялата с мениджъра си. Новината бе потвърдена и от авторитетния спортен журналист Фабрицио Романо, който съобщи за незабавното напускане на Мареска чрез социалните мрежи.

В изявление, публикувано на официалния сайт на Челси, ръководството изрази благодарност към Мареска за неговия принос и успехите, постигнати по време на престоя му на "Стамфорд Бридж".

Под негово ръководство отборът триумфира в Лигата на конференциите и Световното клубно първенство на ФИФА – постижения, които ще останат златни страници в историята на клуба.

"С оглед на предстоящите предизвикателства в четири различни турнира, включително битката за място в Шампионската лига, и двете страни са убедени, че промяната е необходима, за да се върне сезонът на правилния път," гласи част от официалното съобщение.

Междувременно, клубът вече е стартирал процеса по избор на нов старши треньор. Според информация на Фабрицио Романо, решението за наследника на Мареска ще бъде взето в най-кратки срокове. Сред спряганите имена за горещия пост е Лиам Росеньор, настоящият наставник на френския Страсбург.


