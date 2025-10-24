Интер се прицели в младата сензация на Комо – Нико Пас

Миланският гранд Интер подготвя сериозна офанзива за подписа на изгряващата звезда на Комо – Нико Пас. Според последните информации от италианските медии, „нерадзурите“ са готови да извадят внушителните 58 милиона евро, за да привлекат 21-годишния аржентински плеймейкър още през следващия трансферен прозорец.

Пас впечатлява с изключителната си форма през настоящия сезон в Серия А – в рамките на едва седем срещи той вече е реализирал четири попадения и е асистирал за още толкова, което не остава незабелязано от водещите клубове на Стария континент.

Ръководството на Интер вече е осъществило първи контакти с представителите на футболиста, като амбицията им е да изпреварят конкуренцията за подписа на таланта.

Любопитен детайл е, че испанският колос Реал Мадрид държи 50% от правата върху Нико Пас. Самият полузащитник вече има четири официални мача за „белия балет“, като дебютира за мадридчани през ноември 2023 година. В последните седмици се появиха слухове, че Реал също обмисля да си върне младия аржентинец, който е считан за един от най-обещаващите халфове в Европа.