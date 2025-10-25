Новини
Льоклер с най-добро време в първата свободна тренировка в Мексико

Льоклер с най-добро време в първата свободна тренировка в Мексико

25 Октомври, 2025 08:50 413 0

Втори се нареди Антонели  

Льоклер с най-добро време в първата свободна тренировка в Мексико - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Шарл Льоклер записа най-бързо време в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико във Формула 1. Пилотът на Ферари завъртя обиколка 1:18.380 минути, предава БТА.

Льоклер изпревари с 0.107 секунди Кими Антонели отбора на Мерцедес. Трети се нареди Нико Хулкенберг (Заубер), който изостана на 0.380 секунди.
Лидерът в генералното класиране при пилотите Оскар Пиастри с Макларън е на четвъртата позиция, а веднага след него са съответно Габриел Бартолето и Арвид Линдблад.

Ландо Норис и Макс верстапен, които също имат шансове за титлата, наблюдаваха от бокса, защото девет новобранци участваха в петъчната сесия.


Мексико
