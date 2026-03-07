Разкриха подробности около „умните“ очила на Samsung

Samsung се готви да се включи в надпреварата за смарт очила. Говорейки на MWC 2026 в Барселона тази седмица, Джей Ким, изпълнителен вицепрезидент на мобилния бизнес на Samsung, представи най-подробния досега поглед върху визията на компанията за Galaxy Glasses. Проектирани като „зрително-звуков“ спътник, а не като визуален компютър, Galaxy Glasses са изградени около висококачествена камера, монтирана на нивото на очите, предназначена да действа като основен сензор за разрастващата се екосистема „Agentic AI“ на Samsung.

Основната философия зад Galaxy Glasses е „възприятие пред проекция“. Макар Ким да не даде категоричен отказ относно вграден дисплей, той даде ясно да се разбере, че очилата няма да имат екрани. Позиционирайки смартфоните и смарт часовниците Galaxy като основни визуални източници, Samsung залага на лек, модерен дизайн, който може да се носи през целия ден. Целта е вграденият AI да „вижда“ това, което виждате вие, да обработва данните чрез телефона ви и да предоставя полезна информация чрез вградени високоговорители или Galaxy Buds.

Очаква се очилата да бъдат първият голям хардуерен плод на „тристранното“ партньорство между Samsung, Google и Qualcomm. Изпълнителният директор на Qualcomm Кристиано Амон изрази огромна увереност във формата, като отбеляза, че тъй като очилата са „близо до очите, ушите и устата ни“, те са идеалният носител за преживявания. Това означава, че очилата няма просто да чакат вашите команди, а ще предлагат проактивно контекст, като например идентифициране на забележителност или превод на меню в реално време.

Очилата ще работят със специализирана, олекотена версия на Android XR на Google (или потенциално с нова „микро-операционна система“, оптимизирана за хардуера на очилата), фокусирана върху гласово и жестово управление.

Чрез прехвърляне на тежките процеси към сдвоен Galaxy S26 чрез Wi-Fi 7 или Bluetooth 6.0 връзка с ниска латентност, очилата могат да останат достатъчно тънки, за да минат за традиционни такива.

Коментарите на Ким подсказват, че Galaxy Glasses са много повече от лабораторен експеримент, като пускането им на пазара е планирано за края на 2026 година. Този график ги поставя в пряка конкуренция с успешните очила Ray-Ban Meta, въпреки че се очаква Samsung да се насочи по-силно към дълбока интеграция с SmartThings и Galaxy Ring. Например, погледнато към умен уред, докато носите очилата, може да се активира контролно меню, което да се появи незабавно на часовника или телефона ви.

Макар че подходът „без дисплей“ може да разочарова онези, които очакват пълна добавена реалност, той решава двете най-големи пречки за умните очила, животът на батерията и теглото. Като се фокусира върху това да бъде „камера за вашия AI помощник“, Samsung се опитва да направи умните очила задължителен аксесоар за съвременния потребител на смартфони, а не нишов продукт за технологични ентусиасти.