Луис Хамилтън: Направих всичко по силите си да се върна безопасно на пистата

27 Октомври, 2025 08:59 802 3

Беше забавно на старта и не завърши така, както се надявах

Луис Хамилтън: Направих всичко по силите си да се върна безопасно на пистата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Луис Хамилтън не беше много разговорлив след финала на състезанието за Гран При на Мексико Сити, в което той завърши осми, след като стартира трети.

Основната причина за това изоставане на пилота на Ferrari беше 10-секундното наказание, което той получи заради печеленето на предимство извън границите на пистата още в началните етапи на надпреварата. Британецът беше много кратък в своето интервю пред Sky Sports F1 и само обясни, че е направил всичко по силите си, за да се върне безопасно на пистата и обясни, че извън идеалната линия пистата е била много мръсна.

„Беше забавно на старта и не завърши така, както се надявах. Това са моторните състезания. Беше много, много мръсно извън идеалната линия и аз направих всичко по силите ми да се върна на пистата безопасно. Това беше всичко, на което можех да се надявам. Да, има позитиви, поне успяхме да вземем няколко точки“, каза Хамилтън.


  • 3 "ВРАГ НА НАРОДА"

    2 0 Отговор
    А ЗАЩО НЕ НАКАЗАХА И "шампиона" мак$-в€р$ТЪП€н?!?!?! АМАН ОТ €вр€й$ки ном€ра!

    09:52 27.10.2025

