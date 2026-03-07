Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Чудото Линдзи Вон: Само 25 дни след ужасяващия инцидент на Олимпиадата, легендарната скиорка вече тренира

Чудото Линдзи Вон: Само 25 дни след ужасяващия инцидент на Олимпиадата, легендарната скиорка вече тренира

7 Март, 2026 08:26 1 069 22

  • линдзи вон-
  • възстановяване след инцидент-
  • олимпийски игри-
  • скиорка-
  • спортни новини-
  • травма-
  • фитнес тренировки-
  • мотивация-
  • вдъхновение-
  • зимни спортове

С несломимата си воля и борбеност тя отново доказва, че шампионите не се отказват, независимо от препятствията по пътя им

Чудото Линдзи Вон: Само 25 дни след ужасяващия инцидент на Олимпиадата, легендарната скиорка вече тренира - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Светът на зимните спортове е свидетел на истинско чудо – Линдзи Вон, една от най-успешните скиорки в историята, отново демонстрира непоколебим дух и воля за живот. Само 25 дни след страховитото падане по време на Зимните олимпийски игри, 41-годишната американка вече се завърна във фитнес залата, доказвайки, че за нея няма невъзможни неща.

Вон сподели вдъхновяващо видео в социалните мрежи, където показва първите си стъпки към възстановяването след серията тежки операции, наложени от злощастния инцидент.

Припомняме, че на 8 февруари, едва 13 секунди след старта на спускането, тя се сблъска с врата на трасето и падна тежко върху ледената настилка.

„Това определено са едни от най-предизвикателните моменти в живота ми, но съм изпълнена с благодарност. Всеки ден работя неуморно, за да се върна към здравето си. Единствената ми цел е отново да бъда силна и здрава“, написа Линдзи към своите фенове.

Тежкото падане доведе до сложна фрактура на тибията на левия ѝ крак, което наложи цели пет хирургични интервенции. Една от операциите дори е спасила крака ѝ от ампутация – истинско изпитание за всеки спортист. Медицинските експерти прогнозират, че пълното възстановяване на костите може да отнеме до една година, но Вон е категорична – няма да се предаде и ще се бори до край.



Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 4 Отговор
    Браво! Желая и пълно възстановяване!

    08:28 07.03.2026

  • 2 Дзак

    8 2 Отговор
    Силен характер. Може да успее във всяка област

    08:29 07.03.2026

  • 3 Кукуруку

    11 3 Отговор
    И тази вместо да се прави на Супермен да вземе да се кротне и да роди едно дете, че часовника тиктака…на 50години ще се гушка с щеките

    08:29 07.03.2026

  • 4 1488

    7 3 Отговор
    ейнщейн е казал за лудостта - да правиш същото и да очакваш различен резултат

    08:31 07.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Грозната истина

    3 1 Отговор
    Следващият път и господ нема да и помогне

    09:19 07.03.2026

  • 15 До следващата

    2 0 Отговор
    травма и операция в болницата…

    09:31 07.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 демократ

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Това че караш със 120 не означава че в терминалната точйа на удара пак си със 120

    09:42 07.03.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Явно не ти е е лесно да не разбираш нищо и да не можеш да справиш разликата, ама да коментираш❗
    Няма нищо общо между това да паднеш,
    (да се блъснеш)
    и да те блъснат в гръб,
    когато си отпуснат и не очакваш❗

    09:42 07.03.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Ти и презрение не заслужаваш❗

    09:44 07.03.2026

  • 21 пренос

    0 0 Отговор
    Да е жива и здрава жената! Вон навън с кон.

    09:47 07.03.2026

  • 22 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор
    Ку чка със сексуален живот отдавна в миналото. Вече явно няма за какво да и се живее да чробва просто да си дръпне въжето а не да е в тежест на близките си.

    09:58 07.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове