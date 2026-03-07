Чудото Линдзи Вон: Само 25 дни след ужасяващия инцидент на Олимпиадата, легендарната скиорка вече тренира

Светът на зимните спортове е свидетел на истинско чудо – Линдзи Вон, една от най-успешните скиорки в историята, отново демонстрира непоколебим дух и воля за живот. Само 25 дни след страховитото падане по време на Зимните олимпийски игри, 41-годишната американка вече се завърна във фитнес залата, доказвайки, че за нея няма невъзможни неща.

Вон сподели вдъхновяващо видео в социалните мрежи, където показва първите си стъпки към възстановяването след серията тежки операции, наложени от злощастния инцидент.

Припомняме, че на 8 февруари, едва 13 секунди след старта на спускането, тя се сблъска с врата на трасето и падна тежко върху ледената настилка.

„Това определено са едни от най-предизвикателните моменти в живота ми, но съм изпълнена с благодарност. Всеки ден работя неуморно, за да се върна към здравето си. Единствената ми цел е отново да бъда силна и здрава“, написа Линдзи към своите фенове.

Тежкото падане доведе до сложна фрактура на тибията на левия ѝ крак, което наложи цели пет хирургични интервенции. Една от операциите дори е спасила крака ѝ от ампутация – истинско изпитание за всеки спортист. Медицинските експерти прогнозират, че пълното възстановяване на костите може да отнеме до една година, но Вон е категорична – няма да се предаде и ще се бори до край.