Верстапен даде най-добро време във втората тренировка в Мексико

Макс Верстапен, който пропусна първата сесия, даде най-добро време във втората свободна тренировка преди Гран При на Мексико. Пилотът на Ред Бул тества успешно новия пакет подобрения, въведени от тима за 20-ия кръг от сезона във Формула 1, предава gong.bg. В първите минути най-бърз беше Шарл Льоклер с Ферари - 1:18.353 минути, продължавайки доброто си темпо от сутрешната сесия.

След преминаването на пилотите към меките гуми за квалификационни симулации, Льоклер отново излезе начело с 1:17.545 минути. Малко по-късно обаче Верстапен подобри постижението му с 0.153 секунди, спирайки хронометрите на 1:17.392.

В последвалата дълга серия с използвани гуми световният шампион се оплака от липса на сцепление и заяви по радиото, че усещането е „сякаш кара на лед“.

Трето време записа младият Андреа Кими Антонели с Мерцедес, който въпреки дребен технически проблем в началото, показа стабилно темпо. Топ 5 допълниха Ландо Норис с Макларън и Люис Хамилтън с Ферари.

Норис съобщи за прекъсвания в работата на двигателя, но въпреки това беше най-бърз в дългите серии, където изпревари конкурентите си с около четири десети. Другият пилот на Макларън и лидер в генералното класиране - Оскар Пиастри, приключи тренировката едва 12-и.

Разликата между пилотите от второ до десето място беше минимална – само 0.4 секунди, което обещава оспорван уикенд на „Автодром Ерманос Родригес“.