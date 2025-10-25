Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Верстапен даде най-добро време във втората тренировка в Мексико

Верстапен даде най-добро време във втората тренировка в Мексико

25 Октомври, 2025 10:14 495 1

  • верстапен-
  • льоклер-
  • формула 1-
  • ферари-
  • ред бул

Шарл Льоклер с Ферари продължава да показва добро темпо

Верстапен даде най-добро време във втората тренировка в Мексико - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Макс Верстапен, който пропусна първата сесия, даде най-добро време във втората свободна тренировка преди Гран При на Мексико. Пилотът на Ред Бул тества успешно новия пакет подобрения, въведени от тима за 20-ия кръг от сезона във Формула 1, предава gong.bg. В първите минути най-бърз беше Шарл Льоклер с Ферари - 1:18.353 минути, продължавайки доброто си темпо от сутрешната сесия.

След преминаването на пилотите към меките гуми за квалификационни симулации, Льоклер отново излезе начело с 1:17.545 минути. Малко по-късно обаче Верстапен подобри постижението му с 0.153 секунди, спирайки хронометрите на 1:17.392.

В последвалата дълга серия с използвани гуми световният шампион се оплака от липса на сцепление и заяви по радиото, че усещането е „сякаш кара на лед“.

Трето време записа младият Андреа Кими Антонели с Мерцедес, който въпреки дребен технически проблем в началото, показа стабилно темпо. Топ 5 допълниха Ландо Норис с Макларън и Люис Хамилтън с Ферари.

Норис съобщи за прекъсвания в работата на двигателя, но въпреки това беше най-бърз в дългите серии, където изпревари конкурентите си с около четири десети. Другият пилот на Макларън и лидер в генералното класиране - Оскар Пиастри, приключи тренировката едва 12-и.

Разликата между пилотите от второ до десето място беше минимална – само 0.4 секунди, което обещава оспорван уикенд на „Автодром Ерманос Родригес“.


Мексико
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ