Руска тенисистка си забрави… сутиена

25 Октомври, 2025 15:38 1 113 8

Потапова буквално побърка феновете

Руска тенисистка си забрави… сутиена - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Анастасия Потапова успя отново да привлече вниманието в социалните мрежи, след като публикува провокативен кадър. Прилепналото боди показва доста от формите ѝ, но и показва, че е без сутиен. Снимката, естествено, за часове събра хиляди харесвания и коментари, предава gong.bg.

Потапова е сред най-активните и следвани тенисистки онлайн, а новата ѝ публикация отново показа защо руската звезда е сред любимките на публиката.



Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
  • 1 Ами

    9 1 Отговор
    На хубавото , лошо не може да кажеш ! Това са моите женски гърди - фаворит ! Не са огромни , а стегнати и прекрасни !

    Коментиран от #4

    15:41 25.10.2025

  • 2 Гост

    3 4 Отговор
    Да се каже, че е рускиня, е достатъчно. Коврища по рождение, почти без изключение.

    15:42 25.10.2025

  • 3 в кратце

    9 1 Отговор
    Анастасия Потапова не си е забравила циципаса,просто го е оставила в гардероба си,не се е нуждаела от него. Гърдичките й не й пречат да се състезава на корта,защото са й мънички.

    15:46 25.10.2025

  • 4 Инженер

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Аз обичам толкова големи, че едната да сочи наляво, другата надясно.

    15:48 25.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ннннннннн

    4 0 Отговор
    Нормална си е мацата,просто е облечена в черно и й е топло.

    15:59 25.10.2025

  • 7 Аз съм от страната на парите

    1 2 Отговор
    От много, много, много години родените в Мордор нямат спортни успехи, а тази си е ....

    16:00 25.10.2025

  • 8 Исторически парк

    1 0 Отговор
    прилича на типична бг кифла с надути джуки..

    16:12 25.10.2025

