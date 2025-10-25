Руска тенисистка си забрави… сутиена

Анастасия Потапова успя отново да привлече вниманието в социалните мрежи, след като публикува провокативен кадър. Прилепналото боди показва доста от формите ѝ, но и показва, че е без сутиен. Снимката, естествено, за часове събра хиляди харесвания и коментари, предава gong.bg.
Потапова е сред най-активните и следвани тенисистки онлайн, а новата ѝ публикация отново показа защо руската звезда е сред любимките на публиката.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
Коментиран от #4
15:41 25.10.2025
2 Гост
15:42 25.10.2025
3 в кратце
15:46 25.10.2025
4 Инженер
До коментар #1 от "Ами":Аз обичам толкова големи, че едната да сочи наляво, другата надясно.
15:48 25.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ннннннннн
15:59 25.10.2025
7 Аз съм от страната на парите
16:00 25.10.2025
8 Исторически парк
16:12 25.10.2025