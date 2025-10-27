Новини
Гришо продължава да пропада в ранглистата след контузията

Гришо продължава да пропада в ранглистата след контузията

27 Октомври, 2025

Григор Димитров се смъкна с една позиция в световната ранглиста. Най-добрият български тенисист е с актив от 1330 точки и заема 34-о място в обновената тази сутрин класация.

Българинът не е играл от началото на юли, когато в мач срещу Яник Синер от четвъртия кръг на “Уимбълдън” разкъса гръден мускул.

Днес обаче 34-годишният хасковлия се завръща на корта на “Мастърс 1000” турнира в Париж. Мачът му срещу 33-ия в света французин Джовани Мпеши Перикар на централния корт в „Ла Дефанс Арена“ ще започне не преди 20:00 часа. Двамата не са срещали до момента.

Преди две години Григор стигна до финала в Париж, но в битката за титлата отстъпи пред Новак Джокович. Миналия сезон стигна до четвъртфиналите.

Втората ракета на България също падна с едно място е е 250-и с актив от 222 точки.

С пет места нагоре се изкачва Илиян Радулов, който вече е под №517 с 80 точки.

С 53 позиции се срина Пьотр Нестеров и е 579-ти с 45 точки, а Адриан Андреев пропадна с 22 места до №813 с актив от 30 точки.

С най-голям прогрес пред тази седмица е Динко Динев, който скочи със 77 места до №743.


