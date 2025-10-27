Григор Димитров се завръща на корта

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се завръща в игра за последния за годината турнир от сериите „Мастърс 1000“ в Париж, който е с награден фонд от 6 128 940 евро.

Гришо ще стартира участието си от първия кръг на надпреварата, като негов съперник ще бъде французинът Джовани Мпечи Перикар, който в момента заема 33-ото място в световната ранглиста. Това ще бъде първа среща между двамата.

Мачът е днес и по програма е първи от вечерната сесия на Централния корт, което означава, че ще стартира в 20:00 час българско време. Победителят от този двубой ще се изправи срещу победителя от мача между Жауме Мунар (Испания) и руснака Даниил Медведев на осминафиналите.

За Димитров това ще бъде първи официален мач от 7 юли тази година, когато получи контузия – частично разкъсване на гръдния мускул – по време на осминафинала на „Уимбълдън“ срещу Яник Синер. Принудителната пауза се отрази и на позицията му в световната ранглиста. В момента хасковлията заема 37-ата позиция, като за първи път от над две години е извън Топ 30 на света.