Белингам за Барселона: Победите ни карат да вървим нагоре

Победите ни карат да вървим нагоре. Това обяви играчът на Реал мадрид Джуд Белингам преди първото "Ел Класико" с Барса през сезона в неделя. "Белите" са начело в класирането с актив от 24 точки, докато шампионите от миналия сезон са с две точки по-малко, предава gong.bg.

„Всички разбират, че головете и победите в тези мачове означават малко повече, защото те подготвят емоционално и психически за останалата част от сезона. Това, че можеш да победиш най-големия си съперник за титлата, те кара да вярваш, че може да имаш добър сезон. Чувствах се така през първата си година. Важно е да побеждаваме и да вървим нагоре, победите ни карат да вървим нагоре", коментира английският национал.



Барса доминираше в дербито миналата кампания, спечелвайки и четирите срещи във всички турнири.

"Вероятно съм в най-добрата ми физическа форма от доста време насам. Настроен съм много позитивно. Искам да задържим нашата инерция и ще направя всичко, което е необходимо, за да помогна на отбора. Трябва да контролираме емоциите и да водим играта. По този начин ще затвърдим постигнатото до момента. Искаме да продължим развитието ни", каза още Белингам.