Арсен Венгер обвини защитата на Барса в незрялост

Арсен Венгер обясни защо Реал Мадрид се представи по-добре от Барселона в първото “Ел Класико” за този сезон. “Белият балет” стигна до победа с 2:1 в среща от 10-ия кръг на испанската Ла Лига.

Чаби Алонсо балансира добре отбора си днес и като цяло бих казал, че в някои аспекти мачът изглеждаше като игра на мъже срещу момчета.

Например, защитната игра на Реал Мадрид беше много по-силна от тази на Барселона. В атака Мадрид винаги изглеждаше сякаш може да отбележи още един гол, докато Барселона изглеждаше беззъба без Роберт Левандовски и Рафиня. През второто полувреме Барселона владееше топката в изобилие, след като Мбапе пропусна дузпа, но не изглеждаше, че могат да отбележат.

Отдавам заслуженото на Чаби Алонсо за това, че се справи много добре днес, балансирайки защитната игра на Реал Мадрид.

Всички се опитват да се съсредоточат върху балансирането на отбора си и да го мотивират отново, като си поставят цели за постигане на по-голям успех от миналата година. Но Барселона загуби Иниго Мартинес, един от опитните си играчи. Днес беше ясно, че защитата, която игра срещу Мбапе, нямаше опит и зрялост”, каза Венгер.