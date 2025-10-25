Левски без проблеми срещу Добруджа

Левски (Сф) победи Добруджа с 3:0 в мач без интрига. Два пъти се разписа Евертон Бала, а един гол през втората част добави Марин Петков, предава БТА.



В 13-ата минута Левски откри резултата с гол на Евертон Бала, който получи от Асен Митков, навлезе от ляво в наказателното поле и прати топката в мрежата по диагонала. Отново Евертон Бала се превърна в голмайстор 14 минути по-късно, след като завърши в мрежата центриране на Оливер Камдем и хитро пропусната топка от Мазир Сула на 10-ия метър.

Влезлият като резерва през втората част Марин Петков направи 3:0 в 74-ата минута, след като завърши пробив и пас назад на Майкон.



До края тимът на Левски свали темпото, но въпреки това създаде две възможностите. По-чистата беше за Сангаре, който обаче не насочи топката към вратата при центриране на Търдин от дясно.

Първенство на България по футбол, срещи от 13 кръг на efbet Лига:

Монтана - Арда Кърджали - 1:1

Спартак (Вн) - Ботев (Пд) - 3:2

Локо (Сф) - Локо (Пд) - 2:2

Ботев (Вр) – Септември - 2:1

Славия - Черно море – 0:0

Левски – Добруджа – 3:0



В неделя:

ЦСКА - Берое (17:15 часа, Диема спорт)



В понеделник:

ЦСКА 1948 - Лудогорец (17:30 часа, Диема спорт)