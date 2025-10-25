Новини
Левски без проблеми срещу Добруджа

25 Октомври, 2025 20:07 514 5

„Сините“ с четвърти пореден успех в първенството

Левски без проблеми срещу Добруджа - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Левски (Сф) победи Добруджа с 3:0 в мач без интрига. Два пъти се разписа Евертон Бала, а един гол през втората част добави Марин Петков, предава БТА.

В 13-ата минута Левски откри резултата с гол на Евертон Бала, който получи от Асен Митков, навлезе от ляво в наказателното поле и прати топката в мрежата по диагонала. Отново Евертон Бала се превърна в голмайстор 14 минути по-късно, след като завърши в мрежата центриране на Оливер Камдем и хитро пропусната топка от Мазир Сула на 10-ия метър.

Влезлият като резерва през втората част Марин Петков направи 3:0 в 74-ата минута, след като завърши пробив и пас назад на Майкон.

До края тимът на Левски свали темпото, но въпреки това създаде две възможностите. По-чистата беше за Сангаре, който обаче не насочи топката към вратата при центриране на Търдин от дясно.

Първенство на България по футбол, срещи от 13 кръг на efbet Лига:
Монтана - Арда Кърджали - 1:1
Спартак (Вн) - Ботев (Пд) - 3:2
Локо (Сф) - Локо (Пд) - 2:2
Ботев (Вр) – Септември - 2:1
Славия - Черно море – 0:0
Левски – Добруджа – 3:0

В неделя:
ЦСКА - Берое (17:15 часа, Диема спорт)

В понеделник:
ЦСКА 1948 - Лудогорец (17:30 часа, Диема спорт)


България
  • 1 Левски 1914

    4 4 Отговор
    Това е ЛЕВСКИ, това не е МЕНТЕТО! Благодарение на Наско Сираков ЛЕВСКИ съществува не сложи ТИРЕ и не стана МЕНТЕ. А големите цесекари Ганчев и Стоичков умишлено ФАЛИРАХА цска и докараха Литекс ,който играе с лиценза на Етрополе!

    Коментиран от #3

    20:19 25.10.2025

  • 2 Аззавас

    0 0 Отговор
    14годишно робство. Края иде!

    20:34 25.10.2025

  • 3 Абе траллалла

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Само ти ли не разбра каква е схемата в БГ футбола

    Коментиран от #4

    20:39 25.10.2025

  • 4 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе траллалла":

    Левски на първо място със реални шансове за титла и веднага се почна.Схеми и незнам какво си а се вижда че Левски играе най красивия футбол във момента.

    21:16 25.10.2025

  • 5 Даа

    1 0 Отговор
    Тихо е спокойно е няма Груухтене значи всичко е точно.

    21:17 25.10.2025

