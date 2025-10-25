Байерн (Мюнхен) с осма поредна победа в Бундеслигата

Байерн (Мюнхен) постигна 13-а поредна победа във всички турнири, след като победи с 3:0 като гост останалия с 10 футболисти състав на Борусия (Мьонхенгладбах). И тъй като това е осми кръг от първенството, баварците са с осем победи и на върха с 24 точки, предава БТА.



След нулево първо полувреме тимът на Венсан Компани вкара три гола след 64-ата минута, когато Йозуа Кимих откри резултата. Рафаел Герейро удвои пет минути по-късно, а младият талант Ленарт Карл (на снимката) оформи крайния резултат в 81-ата минута. Мачът реално противопостави първия и последния, а Байерн пристигна на стадиона на съперника си със закъснение, което наложи и по-късен старт на срещата.

Йенс Кастроп от домакините беше отстранен в 18-ата минута заради груб фаул, но макар и с 10 души те можеха да намалят. Кевин Щьогер пропусна дузпа в 75-ата минута, преди младокът Карл оформи крайното 0:3.

С този успех Байерн изравни рекорд на Милан (Италия) през сезон 1992/93, когато имаше 13 поредни победи в първите си 13 мача. Това са двата единствени състави в първенствата от топ 5 на Европа, които имат такава поредица.