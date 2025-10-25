Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байерн (Мюнхен) с осма поредна победа в Бундеслигата

Байерн (Мюнхен) с осма поредна победа в Бундеслигата

25 Октомври, 2025 21:55 431 0

  • байерн мюнхен-
  • рекорд-
  • милан

Баварците изравниха рекорд на Милан

Байерн (Мюнхен) с осма поредна победа в Бундеслигата - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Байерн (Мюнхен) постигна 13-а поредна победа във всички турнири, след като победи с 3:0 като гост останалия с 10 футболисти състав на Борусия (Мьонхенгладбах). И тъй като това е осми кръг от първенството, баварците са с осем победи и на върха с 24 точки, предава БТА.

След нулево първо полувреме тимът на Венсан Компани вкара три гола след 64-ата минута, когато Йозуа Кимих откри резултата. Рафаел Герейро удвои пет минути по-късно, а младият талант Ленарт Карл (на снимката) оформи крайния резултат в 81-ата минута. Мачът реално противопостави първия и последния, а Байерн пристигна на стадиона на съперника си със закъснение, което наложи и по-късен старт на срещата.

Йенс Кастроп от домакините беше отстранен в 18-ата минута заради груб фаул, но макар и с 10 души те можеха да намалят. Кевин Щьогер пропусна дузпа в 75-ата минута, преди младокът Карл оформи крайното 0:3.

С този успех Байерн изравни рекорд на Милан (Италия) през сезон 1992/93, когато имаше 13 поредни победи в първите си 13 мача. Това са двата единствени състави в първенствата от топ 5 на Европа, които имат такава поредица.


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ