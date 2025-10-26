Ландо Норис спечели третата свободна тренировка в Мексико

Ландо Норис спечели третата свободна тренировка преди Гран при на Мексико във Формула 1, предава БТА. Пилотът на Макларън направи най-добра обиколка за 1:16.633 минути и изпревари Люис Хамилтън от Ферари с 0.345 секунди. Джордж Ръсел с Мерцедес допълни челната тройка, която се състои само от британци.
Лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри остана на пета позиция, на 0.599 секунди зад съотборника си Норис. Шампионът Макс Верстапен от тима на Ред Бул завърши с шесто време.
С победата си в състезанието за Голямата награда на САЩ миналата седмица Верстапен се присъедини към Норис и Пиастри в борбата за титлата. Пилотът на Ред Бул изоставаше със 104 точки от водача Пиастри преди пет кръга, но намали пасива си само на 40.
Оскар Пиастри не успя да завърши в челната тройка в три поредни надпревари. Това позволи на Норис да се доближи на 14 точки от лидера в решителната част от шампионата.
26 Октомври, 2025 08:58 370 0
Втори се нареди Люис Хамилтън
Ландо Норис спечели третата свободна тренировка преди Гран при на Мексико във Формула 1, предава БТА. Пилотът на Макларън направи най-добра обиколка за 1:16.633 минути и изпревари Люис Хамилтън от Ферари с 0.345 секунди. Джордж Ръсел с Мерцедес допълни челната тройка, която се състои само от британци.
