Ландо Норис тръгва първи в Мексико

Ландо Норис (Макларън) ще стартира от първа позиция в Гран При на Мексико. Пилотите на „Ферари“ Шарл Льоклер и Люис Хамилтън допълниха местата в топ 3. Льоклер беше начело след първите обиколки в Q3 с време от 1:15.991 и аванс от 0.179 секунди пред Норис.

В своя решителен момент пилотът на „Макларън“ постигна резултат от 1:15.586 минути, което остави Льоклер на втора позиция с 0.262 секунди зад Норис. Хамилтън остана трети, изоставайки с 0.352секунди.



Четвърти е Джордж Ръсел с „Мерцедес“, а зад тях от третия ред ще потеглят Макс Верстапен (Ред Бул) и Андреа Кими Антонели (Мерцедес). Седми в квалификацията се класира миналогодишният победител в Мексико Карлос Сайнц (Уилямс), който обаче ще стартира 12-ти заради наказанието, което му беше наложено след удара с Антонели в Гран При на САЩ миналата седмица.



Така от седмото място ще потегли лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри (Макларън), а останалите в първите десет са Исак Хаджар (Рейсинг Булс), Оливър Берман (Хаас) и Юки Цунода (Ред Бул).

Състезанието за Гран При на Мексико, 20-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1, е днес от 22:00 часа.