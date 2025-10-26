Новини
Льоклер смята, че победата в Мексико би означавала много за Ферари

26 Октомври, 2025 13:08

Сцеплението е слабо и колата често поднася, казва пилотът

Льоклер смята, че победата в Мексико би означавала много за Ферари - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Шарл Льоклер (Ферари), който ще стартира от втора позиция в Гран при на Мексико Сити довечера, смята, че победата би означавала много за Ферари, предава gong.bg. Трети се нареди съотборникът му Люис Хамилтън.

„Квалификацията беше изключително трудна, защото условията тук са специфични. Сцеплението е слабо и колата често поднася. Много е трудно да направиш перфектна обиколка при такива обстоятелства, сподели Льоклер. - Въпреки това съм доволен от нашата работа. Не мисля, че можехме да постигнем повече днес. Винаги има как да си малко по-бърз, но като цяло представянето ни беше добро.“

„Победата би означавала изключително много за нас. Ще дам всичко от себе си, за да атакувам още в първия завой и след това ще видим какво ще се случи,“ добави монегаскът.


