Байерн все още следи Марк Гехи

26 Октомври, 2025 15:24 401 0

Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Байерн все още следи Марк Гехи. Това става ясно от думи на спортния директор Макс Еберл, който не отрече, че клубът има интерес към защитника на Кристъл Палас. Договорът на играча изтича в края на сезона и той няма да го поднови, а това го прави апетитна хапка за европейските грандове, предава gong.bg.

"Абсолютно ясно е, че от Байерн Мюнхен проучваме пазара. Нашата ясна цел е да удължим договора на Упа (б.а. Дайо Упамекано). Това е крайната ни цел. Ако това не се получи, трябва да сме подготвени. Щяхме да бъдем глупави, ако не го направим. Това е причината. Не съм потвърдил нищо, но ние сме активни на пазара", каза Еберл.

Договорът на Дайо Упамекано изтича в края на сезона, като до момента двете страни не могат да постигнат разбирателство за нов. Освен това е много вероятно баварците да продадат и Ким Мин-Джае. Ако това се случи, то един от вариантите за негов заместник е Марк Гехи.


Германия
