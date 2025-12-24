Мюлер: Искаше ми се да остана в Байерн още, никога не съм губил връзка с клуба

Легендата на Байерн Мюнхен Томас Мюлер даде дълго интервю за „Зюддойче Цайтунг“, в което отново говори за раздялата си с баварците.

„Въпреки променената ми роля в Байерн, се чувствах много комфортно; наистина ми харесваше да съм част от отбора и ми се щеше да остана. Но като погледна назад, мога да кажа, че приключението във Ванкувър вероятно ми даде повече емоционално като футболист, отколкото първата половина на сезона с Байерн като резервен играч. Никога не съм губил връзка с клуба; все още разговарям с някои от играчите по телефона или чатя с клубни служители в WhatsApp. Моето напускане беше точно такова, каквото бихте си го представили в романтичен смисъл: не беше просто въпрос на предаване на ключовете и да си замина. Всичките ми прощални партита помогнаха за това", започва той.

Мюлер присъства на трибуните на последния домакински мач за сезона срещу Майнц 05: „След като кацнах, едно от първите неща, които направих в Германия, беше да посетя момчетата на “Зебенер Щрасе“ (б.ред. – клубната база на Байерн). Бяхме се уговорили така; все още съм в няколко групови чата, например има малка голф общност сред играчите. И също така се отбих да видя отново физиотерапевта; той ме познава от години. Просто се върнах там, откъдето започнах“.

Мюлер коментира и защо вече бившия му треньор Венсан Компани е толкова успешен начело на клуба: „Да играем с голяма преса не е нещо ново, но постоянството, с което Байерн играе тази игра, определено е интересно. Нека го кажа така: ние, хората, сме еволюционно програмирани да пестим енергия – и ако треньорът не изисква радикално това усилие, то неизбежно ще има моменти, в които някой ще отпусне. Вини обаче не оставя много място за физическа неадекватност или небрежност.

Просто казано: всеки трябва да се ангажира на 100% всяка секунда. Той се уверява, че всички са ангажирани, защото иначе няма да стане. Или няма да им бъде позволено да се ангажират повече. Треньорът ясно заяви от самото начало, че тези принципи не подлежат на обсъждане – и ги направи осезаеми. Добър пример за това, когато отборът наистина го почувства, беше мачът във Франкфурт миналия сезон.

Срещата завърши 3:3, но през първите 20 минути всички на терена имаха усещането: „Уау, тук се случва нещо специално“. Бяхме толкова добри и толкова остри, че те дори не можеха да дишат. Допуснахме няколко гола, но също така усетихме колко добре може да работи този интензивен стил на игра и високата защитна линия, когато всички са ангажирани“.

Разбира се, рекордьорът по мачове и трофеи с Байерн говори и за големия талант на клуба Ленарт Карл. "Техниката му при ударите е наистина изключителна. Той има много добро завършване, а това вече е отлично предимство. Защото ако играеш в атаката на ФК Байерн и си енергичен и пъргав, постоянно ще се озоваваш в позиции за отбелязване на гол. Следователно, головете му не са случайни; той определено притежава качеството. Въпросът, който ще определи бъдещето му, е по-скоро колко често попада в такива ситуации, дали може да ги създава сам, дали се нуждае от помощта на отбора и т.н. Да вземем за пример нашия стар приятел Лукас Подолски: когато имаше топката в добра позиция на левия си крак, тя отиваше в мрежата. Но в сравнение с най-добрите футболисти в света, той просто не попадаше достатъчно често в такива позиции за стрелба“.