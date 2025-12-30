Новини
Левандовски с шокиращо разкритие: „В Барселона ме помолиха да спра да вкарвам голове“

30 Декември, 2025 10:33 497 2

Полякът твърди, че клубът е искал да избегне бонус към Байерн заради финансовите си проблеми

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Роберт Левандовски направи изненадващо признание, разкривайки, че в края на сезон 2022/23 ръководството на Барселона го е помолило да бъде по-малко резултатен, за да не се задейства бонус по трансфера му от Байерн Мюнхен.

Полският нападател премина на „Камп Ноу“ през лятото на 2022 г. срещу 45 милиона евро плюс бонуси, а в дебютния си сезон отбеляза 23 гола в 34 мача в Ла Лига, помагайки на каталунците да спечелят първата си титла след напускането на Лионел Меси.

В интервю за полското радио “Radio Zet” Левандовски обясни, че ситуацията е била свързана с тежкото финансово състояние на клуба:

„Ставаше дума за бонус, който трябваше да бъде платен в зависимост от броя голове. По онова време Барселона търсеше всеки един евроцент“, призна нападателят.

Той подчерта, че лично за него сумата не е имала значение, но добави, че подобна молба неминуемо влияе психически: „Остава в главата ти. Дори 3–5% колебание на най-високо ниво може да реши дали ще вкараш гол или не.“

Левандовски уточни, че не иска да влиза в конфликт с клуба, тъй като уважава Барселона и хората в нея, но думите му хвърлят нова светлина върху финансовия натиск, под който каталунците са били в този период.

През настоящия сезон полският голмайстор има 8 гола в Ла Лига, а тимът на Ханзи Флик води в класирането с 4 точки пред Реал Мадрид след 18 кръга.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 какво става днес

    1 0 Отговор
    днес само повтаряте стари статии началниците ви явно почиват и вие не смеете да пуснете нова без разрешение? задали са ви 2-3 дежурни за оплюване по русия и това е…

    Коментиран от #2

    10:41 30.12.2025

  • 2 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "какво става днес":

    Повтарят ,и този е шорошкия университет Благоевград .какво очакваш днешното образование не е като предишното , взимат дипломи най "умните"как пък все тука са го събрали

    10:51 30.12.2025

