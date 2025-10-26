Валяците (Перник) взеха Купата на България

Валяците от Перник са новите носители на Купата на България по ръгби, след като победиха Локо (Сф) с 19:13 (7:10). Срещата съвпадна с юбилейната 70-а годишнина от началото на развитието на ръгбито в България. Както е известно, Локо (Сф) е първият клуб, който започна да го практикува, предава БТА.

Срещата, която се игра на стадион “Локомотив“, премина през много обрати и емоции, а крайният победител беше решен буквално четири секунди преди края.

Локомотив (София) поведе с 10:0 в началото на срещата, но малко по малко перничани започнаха да се връщат в мача и на полувремето бяха стопили пасива си на три точки – 7:10.

Перничани продължиха да търсят обрат и в 62-ата минута бяха намалили още – 12:13, като дори се почувстваха ощетени от съдията заради незачетено точно есе.

След това в последните минути Валяците натиснаха, пренесоха играта почти постоянно пред точковото поле на Локомотив. Четири секунди преди края перничани успяха хитро да прокарат топката и да обърнат на 17:13. А последвалото точно изпълнено есе просто затвърди успеха им на 19:13. В оставащите малко над 90 секунди локомотивци имаха шанс за една атака, от която не произлезе нищо.

По пътя си до трофея Валяците отстраниха отбора на НСА на полуфинала.