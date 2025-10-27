Новини
Спорт »
Световен футбол »
Вратар на северномакедонски тим хоспитализиран след побой на стадиона

Вратар на северномакедонски тим хоспитализиран след побой на стадиона

27 Октомври, 2025 08:31 797 5

  • вратар-
  • бой-
  • футбол-
  • болница-
  • аеродром

Инцидентът е станал веднага след последния съдийски сигнал

Вратар на северномакедонски тим хоспитализиран след побой на стадиона - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вратарят на третодивизионния северномакедонски тим Аеродром е приет в болница, след като е бил пребит от фенове на Беса (Слупчане), съобщават медиите в западната ни съседка.

Инцидентът е станал веднага след последния съдийски сигнал, а според първоначалната информация стражът на скопския тим е откаран в лечебно заведение с травми, получени при нападението.

В социалните мрежи се разпространяват кадри от края на инцидента, на които се вижда как вратарят лежи на терена и е ритан от представители на противниковия отбор.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    0 0 Отговор
    Диваци.
    Можело е и по-нежно да изразят чувствата си.

    08:33 27.10.2025

  • 2 и защо това е новина?

    2 0 Отговор
    ами то на село така правят след мачовете някой учудва ли се?

    08:34 27.10.2025

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Що е маке, све е айно...

    Коментиран от #5

    08:37 27.10.2025

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор
    Пешовите, моля към Раздел Заплахи!

    08:45 27.10.2025

  • 5 Беса Слупчане

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    По преброяването от 2022г в това "македонско" село има 0 македонци и 3765 от най-простото племе в Европа. Както съм казвал и преди - Костов може да е мразен за всичко, което е направил, освен за едно и за него заслужава някъде някой малък паметник - не допусна и един шиптър да се установи някъде у нас като бежанец 1999-2000г. Даже циганите ми изглеждат като подлежащи на някакво възпитание и цивилизованост, с толерантност към околните спрямо онези.

    09:14 27.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ