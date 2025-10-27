Вратар на северномакедонски тим хоспитализиран след побой на стадиона

Вратарят на третодивизионния северномакедонски тим Аеродром е приет в болница, след като е бил пребит от фенове на Беса (Слупчане), съобщават медиите в западната ни съседка.
Инцидентът е станал веднага след последния съдийски сигнал, а според първоначалната информация стражът на скопския тим е откаран в лечебно заведение с травми, получени при нападението.
В социалните мрежи се разпространяват кадри от края на инцидента, на които се вижда как вратарят лежи на терена и е ритан от представители на противниковия отбор.
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай Бай
Можело е и по-нежно да изразят чувствата си.
08:33 27.10.2025
2 и защо това е новина?
08:34 27.10.2025
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #5
08:37 27.10.2025
4 Анонимен
08:45 27.10.2025
5 Беса Слупчане
До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":По преброяването от 2022г в това "македонско" село има 0 македонци и 3765 от най-простото племе в Европа. Както съм казвал и преди - Костов може да е мразен за всичко, което е направил, освен за едно и за него заслужава някъде някой малък паметник - не допусна и един шиптър да се установи някъде у нас като бежанец 1999-2000г. Даже циганите ми изглеждат като подлежащи на някакво възпитание и цивилизованост, с толерантност към околните спрямо онези.
09:14 27.10.2025