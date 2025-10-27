Винисиус към съдията: Защо позволяваш това? (ВИДЕО)

Все повече любопитни моменти се появяват на бял свят след интригуващото дерби между Реал Мадрид и Барселона, спечелено от „кралете“ с 2:1.
Освен с победата на „белите“, мачът ще се запомни и с редица спорни моменти, както и скандала в края на срещата между футболистите на двата тима, който бе породен от Винисиус Жуниор.
Бразилецът напомни за себе си още по време на мача, когато често бе в центъра на внимание с действията си, които често бяха окуражавани от феновете на „Бернабеу“.ю
Любопитно видео се завъртя в социалните мрежи, на което се вижда как Винисиус прави забележка на съдията и го призовава да забрани на Педри да говори с него.
„Той не е капитан! Няма право да спори или аз ще споря също! Той не е капитан, той не е капитан! Аз мога ли да говоря? Той не спира“, обърна се към рефера Винисиус.
Vinícius to the referee about Pedri: “He is not the captain, does not have the right to protest or I can protest too” ❌— Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) October 27, 2025
🗣️ Vinícius 👈 Pedri: "He is not the captain, he is not the captain. Can I speak? He always talks, he always talks, talk here."
pic.twitter.com/7d1wlFlrld
