Винисиус към съдията: Защо позволяваш това? (ВИДЕО)

27 Октомври, 2025 13:29 967 4

  • винисиус жуниор-
  • футбол-
  • ел класико-
  • реал мадрид-
  • барселона

Освен с победата на „белите“, мачът ще се запомни и с редица спорни моменти, както и скандала в края на срещата между футболистите на двата тима, който бе породен от Винисиус Жуниор

Винисиус към съдията: Защо позволяваш това? (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Все повече любопитни моменти се появяват на бял свят след интригуващото дерби между Реал Мадрид и Барселона, спечелено от „кралете“ с 2:1.

Освен с победата на „белите“, мачът ще се запомни и с редица спорни моменти, както и скандала в края на срещата между футболистите на двата тима, който бе породен от Винисиус Жуниор.

Бразилецът напомни за себе си още по време на мача, когато често бе в центъра на внимание с действията си, които често бяха окуражавани от феновете на „Бернабеу“.ю

Любопитно видео се завъртя в социалните мрежи, на което се вижда как Винисиус прави забележка на съдията и го призовава да забрани на Педри да говори с него.

„Той не е капитан! Няма право да спори или аз ще споря също! Той не е капитан, той не е капитан! Аз мога ли да говоря? Той не спира“, обърна се към рефера Винисиус.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дика

    6 2 Отговор
    Доста противен ромлянин е тоя

    13:36 27.10.2025

  • 2 Затова никога няма да бъде

    6 1 Отговор
    Велик футболист
    Като приключи с футбола
    След година никой няма да го помни
    Смешник

    13:41 27.10.2025

  • 3 Малкия холандец

    3 1 Отговор
    Заради гадния негър намразих бразилците и футбола им. Само като съпоставим скромния Кафу и този примат винисиус, разлика до луната.

    14:11 27.10.2025

  • 4 Барса Реве !

    1 1 Отговор
    Барса стана абонат на Мбапе !! Ха ха ха ха

    14:47 27.10.2025

