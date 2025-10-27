Новини
Трагична новина покоси Реал Мадрид и Ливърпул

27 Октомври, 2025 13:59

Очоторена си замина от този свят на 64-годишна възраст

Трагична новина покоси Реал Мадрид и Ливърпул - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият футболист на Реал Мадрид и Валенсия – Хосе Мануел Очоторена, почина внезапно. Новината бе обявена от „кралския клуб“ тази сутрин. Испанецът остави сериозна диря в историята на Ливърпул, като бе част от екипа на Рафаел Бенитес в периода 2004 – 2007, когато „червените“ печелят Шампионската лига след знаменития финал с Милан в Истанбул.

Очоторена си замина от този свят на 64-годишна възраст.

„Реал Мадрид, президентът на клуба и Управителния съвет са дълбоко натъжени от смъртта на Хосе Мануел Очоторена, един от легендарните вратари на нашия клуб.

Реал Мадрид изказва своите съболезнования и обич към неговото семейство, неговите съотборници и всички негови близки, както и към всички клубове, в които е играл“, се казва в краткото съобщение.

Очоторена носи фланелката на Реал Мадрид в продължение на 6 сезона, от 1982 до 1988 г., като през това време печели две Купи на УЕФА, три титли в Ла Лига и една Купа на Лигата.

Очоторена оставя дълбока следа в испанския футбол, като най-запомнящи се са изявите му с екипите на Реал Мадрид и най-вече на Валенсия.


