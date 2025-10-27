Бащата на Ламин Ямал: Винисиус, имаш късмет, че е само на 18 години

Бащата на Ламин Ямал - Амунир Насрауи, коментира ситуацията със скандала след края на “Ел Класико”.
Впоследствие стана ясно, че Винисиус е изкрещял на европейския шампион с Испания: “Много говориш”.
По този повод Амир Насрауи написа в социалните мрежи: “Имаш късмет, че е само на 18 години. Ще се видим в Барселона”.
Оценка 1 от 3 гласа.
4 Мирко Неделчев Долноту Езерову
12:35 27.10.2025
5 Раев
12:35 27.10.2025
6 Директор
Коментиран от #11
12:35 27.10.2025
9 Мешерето
12:37 27.10.2025
10 Ало, джурналя
12:37 27.10.2025
11 Някой
До коментар #6 от "Директор":Хляб и зрелища.
13:15 27.10.2025