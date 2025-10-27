Новини
Бащата на Ламин Ямал: Винисиус, имаш късмет, че е само на 18 години

27 Октомври, 2025 12:31

Впоследствие стана ясно, че Винисиус е изкрещял на европейския шампион с Испания: “Много говориш”

Бащата на Ламин Ямал - Амунир Насрауи, коментира ситуацията със скандала след края на “Ел Класико”.

Впоследствие стана ясно, че Винисиус е изкрещял на европейския шампион с Испания: “Много говориш”.

По този повод Амир Насрауи написа в социалните мрежи: “Имаш късмет, че е само на 18 години. Ще се видим в Барселона”.


  • 4 Мирко Неделчев Долноту Езерову

    1 1 Отговор
    Помашки неволи.

    12:35 27.10.2025

  • 5 Раев

    4 0 Отговор
    Типично испански спор-Насрауи срещу Винисиус

    12:35 27.10.2025

  • 6 Директор

    3 0 Отговор
    Това е футбола вече, не е спорт, а арена на нагли милиардери!

    Коментиран от #11

    12:35 27.10.2025

  • 9 Мешерето

    5 0 Отговор
    Много противни сигани

    12:37 27.10.2025

  • 10 Ало, джурналя

    4 0 Отговор
    Време е да се самозакриете

    12:37 27.10.2025

  • 11 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Директор":

    Хляб и зрелища.

    13:15 27.10.2025

