Камери уловиха шокиращи думи на Винисиус

Крилото на Реал Мадрид Винисиус Жуниор говори пред клубната телевизия на “лос бланкос” след горещото Ел Класико с Барселона, спечелено от Кралския клуб с 2:1. Бразилецът бе главно действащо лице, като реагира бурно при смяната си в 72-рата минута, а освен това се замеси и в лют скандал с Ламин Ямал и други играчи на каталунците след последния съдийски сигнал.
“Страхотен мач, победата в Класико винаги е много важна. Имахме голямо желание за този мач“, заяви Винисиус пред RMTV, след което подчерта, че „сега трябва да се насладим малко, имаме няколко дни почивка.
🗣️ Vini Jr.: “A message to all Madridistas, especially those who came to Bernabeu and supported us passionately. This is how the Clásico is; there are many things happening on and off the pitch. We try to maintain balance, but that’s not always possible. We didn’t want to offend… pic.twitter.com/Lc2u7XAQIC
След това бразилецът се обърна и към феновете на Реал Мадрид: “Послание към всички мадридисти, особено към тези, които дойдоха на “Бернабеу“ и ни подкрепяха страстно. Такова е “Класикото“; много неща се случват на терена и извън него.
Опитваме се да поддържаме баланс, но това не винаги е възможно. Не искахме да обидим никого, нито играчите на Барселона, нито феновете. Знаем, че когато стъпим на терена, трябва да играем ролята си и така беше днес. Хала Мадрид“.
💥 Vinicius, según Dazn, al irse del campo: "yo me voy del equipo, mejor me voy" pic.twitter.com/Npy46NbJFa
Междувременно според DAZN, Винисиус е направил шокиращо изявление, докато беснееше при смяната си. Според платформата бразилецът се е разкрещял: “Напускам отбора... Тръгвам си, по-добре да си тръгна“.
Tози път, за разлика от други случаи, крилото на Реал Мадрид дори не се опита да не скрие несъгласието си с решението на Шаби Алонсо. „Аз ли? Аз ли? Тренер, тренер!“, извика бразилецът с разперени ръце, търсейки обяснение. Последва и финалната му експлозия с ясното „Да върви по дяволите“, изкрещяно към небето над „Бернабеу“. Шаби Алонсо, от своя страна, се опита да ускори разрешаването на конфликта с думите: „Хайде, Вини, побързай!“.
🚨😳 Vinícius Junior after being substituted yesterday:
"Me? Coach? Coach, me? It's always me. I'm leaving the team. It's better I leave."
Xabi Alonso: "Come on, Vini, d*mn it."
Vinícius Junior, while staring at the Bernabéu roof: "F*ck it."
— @DAZN_ES pic.twitter.com/kHpa4KV2yJ
За да посредничи в конфликта, Луис Йопис, треньорът на вратарите на Реал Мадрид, трябваше да отиде в съблекалнята, за да разговаря с Винисиус, който директно се прибра в съблекалнята. Той успя да убеди бразилеца, който минути по-късно се върна на резервната скамейка при съотборниците си.
Вече в залата за пресконференции Шаби Алонсо заяви, че темата ще бъде обсъдена, но само вътре в клуба. По този начин той избегна удължаването на полемика, която треньорът е решен да изглади насаме със самия футболист.
💥 Vinicius, según DAZN, al irse sustituido: “¡Yo me voy del equipo...!”— Diario AS (@diarioas) October 26, 2025
🔥 “Vai tomar no culo”, profirió el brasileño a Xabi al dejar su puesto en el campo a Rodrygo. Xabi trató de sofocar el incendio: “Venga Vini, hostia”#ElClasico #ElClasicoEnAS pic.twitter.com/d9K2eSLnqU
