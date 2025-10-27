Ослепителната половинка на Норис блести на 23-я си рожден ден

Ослепителната приятелка на звездата от Формула 1 Ландо Норис - Маги Корсейро, отпразнува своя 23-ти рожден ден със стилна вечеря в Лондон.
Красивата блондинка, която има 2.2 милиона последователи в Instagram, сподели снимки от празничната си нощ в изискания италиански ресторант Carbone London на площад "Гросвенър".
За специалния повод Корсейро избра смел, червен, оувърсайз костюм, под който показа черен сутиен. Тя позира за множество снимки, включително и с апетитно изглеждащата си торта, както и по живописните стълби на ресторанта. Кадрите бяха придружени от краткото, но ясно послание: "23 в червено".
Романсът на Маги Корсейро с пилота на "Макларън" Ландо Норис започна през 2023 г., след като двамата бяха забелязани заедно в Монако. Въпреки че двойката имаше кратка раздяла миналата година, скоро след това те възобновиха връзката си.
