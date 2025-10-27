Новини
Ослепителната половинка на Норис блести на 23-я си рожден ден

27 Октомври, 2025 17:00 1 106 5

  • формула 1-
  • ландо норис-
  • маги корсейро-
  • футбол

За специалния повод Корсейро избра смел, червен, оувърсайз костюм, под който показа черен сутиен

Ослепителната половинка на Норис блести на 23-я си рожден ден - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ослепителната приятелка на звездата от Формула 1 Ландо Норис - Маги Корсейро, отпразнува своя 23-ти рожден ден със стилна вечеря в Лондон.

Красивата блондинка, която има 2.2 милиона последователи в Instagram, сподели снимки от празничната си нощ в изискания италиански ресторант Carbone London на площад "Гросвенър".

A post shared by Margarida Corceiro (@magui_corceiro)

За специалния повод Корсейро избра смел, червен, оувърсайз костюм, под който показа черен сутиен. Тя позира за множество снимки, включително и с апетитно изглеждащата си торта, както и по живописните стълби на ресторанта. Кадрите бяха придружени от краткото, но ясно послание: "23 в червено".

Романсът на Маги Корсейро с пилота на "Макларън" Ландо Норис започна през 2023 г., след като двамата бяха забелязани заедно в Монако. Въпреки че двойката имаше кратка раздяла миналата година, скоро след това те възобновиха връзката си.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    -- Здравей, какво работиш ?
    --Ами шофьор съм!
    -- А, ама аз търся някой с голяма заплата!
    --Ами аз получавам един милион на месец!
    --Да, бе и какво караш?
    --Ами болид във Формула 1!
    --Е, аз си падам по шофьори ❗

    17:09 27.10.2025

  • 2 Моята

    1 1 Отговор
    Мацка е ослепителна всеки ден , не само на рождения си ден !

    Коментиран от #4

    17:33 27.10.2025

  • 3 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор
    Проститутка

    18:14 27.10.2025

  • 4 Дада

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Моята":

    Не се казва мацка а -- жена момиче гадже приятелка бебси и т н ...научете се да се изразявате селяци

    18:15 27.10.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    "оувърсайз"???
    Павле, май обичаш да се дупппиш пред господарите... или пък навсякъде го правиш...

    18:17 27.10.2025

Новини по спортове:
