ФИФА удари още един клуб от efbet Лига

27 Октомври, 2025 15:29 947 0

  • берое-
  • фифа-
  • футбол-
  • забрана за картотекиране-
  • ботев пловдив

Проверка показва, че "заралии" са получили идентична санкция и нямат право да регистрират нови състезатели в следващите три трансферни периода

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След като по-рано днес стана ясно, че Ботев Пловдив е санкциониран от ФИФА и няма право да картотекира нови футболисти, подобна мярка е наложена и на друг клуб от efbet Лига — Берое.

Проверка показва, че "заралии" са получили идентична санкция и нямат право да регистрират нови състезатели в следващите три трансферни периода. Наказанието е със същата продължителност като това на пловдивчани.

Причината е непогасени задължения по дела, водени във ФИФА. Ако и двата клуба изплатят сумите, които дължат, забраната за картотекиране на нови футболисти може да бъде отменена в рамките на няколко дни.


