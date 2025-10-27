ФИФА удари още един клуб от efbet Лига

След като по-рано днес стана ясно, че Ботев Пловдив е санкциониран от ФИФА и няма право да картотекира нови футболисти, подобна мярка е наложена и на друг клуб от efbet Лига — Берое.

Проверка показва, че "заралии" са получили идентична санкция и нямат право да регистрират нови състезатели в следващите три трансферни периода. Наказанието е със същата продължителност като това на пловдивчани.

Причината е непогасени задължения по дела, водени във ФИФА. Ако и двата клуба изплатят сумите, които дължат, забраната за картотекиране на нови футболисти може да бъде отменена в рамките на няколко дни.