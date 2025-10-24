Новини
Спорт »
Тенис »
Елена Рибакина лети към нови върхове – шеста поредна победа и полуфинал в Токио

Елена Рибакина лети към нови върхове – шеста поредна победа и полуфинал в Токио

24 Октомври, 2025 11:55 388 1

  • елена рибакина-
  • тенис-
  • токио-
  • wta-
  • полуфинал-
  • виктория мбоко-
  • линда носкова-
  • победа-
  • казахстан-
  • спортни новини

Казахстанската тенисистка надви Виктория Мбоко

Елена Рибакина лети към нови върхове – шеста поредна победа и полуфинал в Токио - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елена Рибакина продължава да впечатлява феновете на тениса по цял свят. Казахстанската звезда, заемаща седмото място в световната ранглиста, демонстрира отлична форма и в четвъртфиналния сблъсък на престижния турнир в Токио, част от календара на Женската тенис асоциация (WTA).

В оспорван двубой, продължил 87 минути, Рибакина се наложи над канадската надежда Виктория Мбоко с резултат 6:3, 7:6(4).

Срещата бе изпълнена с динамика и напрежение, но опитът и хладнокръвието на казахстанката се оказаха решаващи в ключовите моменти. Това бе втори успех за Рибакина срещу 19-годишната Мбоко от общо три срещи на професионалната сцена.

С този триумф Елена Рибакина удължи победната си серия на шест поредни мача, след като миналата седмица триумфира и на турнира в Нингбо, Китай. Формата ѝ в края на сезона е повече от впечатляваща и я превръща в една от най-опасните съпернички на корта.

В следващия кръг Рибакина ще се изправи срещу чешката сензация Линда Носкова в битка за място на големия финал в японската столица.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съветски съюз вече няма

    2 0 Отговор
    Руснаците живеещи в бивши съветски републики са в заблуда и предателство спрямо своята майка Русия.

    12:02 24.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ