Елена Рибакина лети към нови върхове – шеста поредна победа и полуфинал в Токио

Елена Рибакина продължава да впечатлява феновете на тениса по цял свят. Казахстанската звезда, заемаща седмото място в световната ранглиста, демонстрира отлична форма и в четвъртфиналния сблъсък на престижния турнир в Токио, част от календара на Женската тенис асоциация (WTA).

В оспорван двубой, продължил 87 минути, Рибакина се наложи над канадската надежда Виктория Мбоко с резултат 6:3, 7:6(4).

Срещата бе изпълнена с динамика и напрежение, но опитът и хладнокръвието на казахстанката се оказаха решаващи в ключовите моменти. Това бе втори успех за Рибакина срещу 19-годишната Мбоко от общо три срещи на професионалната сцена.

С този триумф Елена Рибакина удължи победната си серия на шест поредни мача, след като миналата седмица триумфира и на турнира в Нингбо, Китай. Формата ѝ в края на сезона е повече от впечатляваща и я превръща в една от най-опасните съпернички на корта.

В следващия кръг Рибакина ще се изправи срещу чешката сензация Линда Носкова в битка за място на големия финал в японската столица.