Диа Евтимова ще спори за златото на двойки в САЩ

Диа Евтимова ще спори за златото на двойки в САЩ

25 Октомври, 2025 10:41 368 0

Българката си партнира с Елена-Теодора Кадар (Румъния)

Диа Евтимова ще спори за златото на двойки в САЩ - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов

Диа Евтимова и партньорката ѝ Елена-Теодора Кадар (Румъния) се класираха за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Хилтън Хед (САЩ), който е с награден фонд 15 хиляди долара, предава БТА.

Евтимова и Кадар (Румъния), които са втори поставени в схемата, победиха поставените под №4 Миа Слама (САЩ) и Габриела Броудфут (ЮАР) с 4:6, 6:2, 10:2 за 78 минути.

Евтимова и Кадар загубиха първия сет, но в следващите два части доминираха и стигнаха до обрат и краен успех. В спор за титлата двете ще играят срещу американките Бела Пейн и Сара Шумейт.


САЩ
