Диа Евтимова ще спори за златото на двойки в САЩ

Диа Евтимова и партньорката ѝ Елена-Теодора Кадар (Румъния) се класираха за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Хилтън Хед (САЩ), който е с награден фонд 15 хиляди долара, предава БТА.
Евтимова и Кадар (Румъния), които са втори поставени в схемата, победиха поставените под №4 Миа Слама (САЩ) и Габриела Броудфут (ЮАР) с 4:6, 6:2, 10:2 за 78 минути.
Евтимова и Кадар загубиха първия сет, но в следващите два части доминираха и стигнаха до обрат и краен успех. В спор за титлата двете ще играят срещу американките Бела Пейн и Сара Шумейт.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА