Шампионът Левски започна новия сезон с тежка загуба от Нефтохимик

Волейболният Левски претърпя поражение в самото начало на сезона, като бе надигран от Нефтохимик с 0:3 гейма. Тимът на Франческо Кадеду доминираше в отделните сетове, завършвайки ги с резултати 25:19, 25:20, 25:16 в спортна зала "Левски София".

В отбора на "сините" липсваха ключови играчи като Гордан Люцканов, Николай Николаев и Петьо Иванов. Въпреки това, Юлиан Вайзиг от Швейцария успя да се открои с 18 точки за Левски. От страна на Нефтохимик, Калоян Балабанов бе най-ефективен с 12 точки.

В следващата среща от първенството, Нефтохимик ще се изправи срещу Славия, а Левски ще се опита да се възстанови от поражението, като се изправи срещу Пирин Разлог.