Юго Умбер срази Тейлър Фриц и се класира за четвъртфиналите в Базел

Френският тенисист Юго Умбер поднесе истинска сензация на турнира в Базел, след като елиминира първия поставен и четвърти в световната ранглиста Тейлър Фриц. С категоричен резултат 6:3, 6:4, Умбер си осигури място сред най-добрите осем и ще се изправи срещу Райли Опелка в следващия кръг.

Умбер демонстрира впечатляваща форма на закрито през този сезон – от единадесет изиграни срещи е допуснал само една загуба, и то едва на финала в Стокхолм срещу Каспер Рууд.

Шампионът от Марсилия показа хладнокръвие и стабилност, като още в началото на мача проби Фриц, въпреки че изоставаше с 0-30 и трябваше да отрази брейкбол. Силната му игра продължи и във втория сет, където при 2:2 отново взе подаването на американеца. При 5:4, сервирайки за победата, Умбер не се поколеба и с мощен форхенд сложи точка на спора.

В другите срещи от турнира Каспер Рууд, който триумфира в Стокхолм, преодоля Стан Вавринка с 6:4, 7:6(5) и ще се изправи срещу Алехандро Давидович Фокина в четвъртфиналите. Хауме Мунар също продължава напред след убедителна победа над Бен Шелтън с 6:3, 6:4 – трети успех за испанеца срещу този съперник. Феликс Оже-Алиасим се класира за следващата фаза след два тайбрека срещу Марин Чилич – 7:6(2), 7:6(2).