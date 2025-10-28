Спортът по ТВ във вторник (28 октомври)

Гергана Топалова отпадна в квалификациите на WTA 125 турнира в Колумбия

Гергана Топалова допусна поражение във втория кръг на квалификациите на WTA 125 турнира по тенис в Кали (Колумбия) с награден фонд 115 хиляди долара. ...