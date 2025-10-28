Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ във вторник (28 октомври)

Спортът по ТВ във вторник (28 октомври)

28 Октомври, 2025 07:39 595 0

  • спортът по тв-
  • тв-
  • програмата-
  • телевизията-
  • футбол-
  • баскетбол-
  • тенис

Футбол, тенис и баскетбол по телевизията днес

Спортът по ТВ във вторник (28 октомври) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис: турнир в Париж - МАХ Спорт 1

12.00 Тенис: турнир в Париж - МАХ Спорт 2

12.45 Футбол: Спартак Плевен – Ботев Пловдив - Диема спорт

15.45 Футбол: Фратрия – Арда - Диема спорт

18.45 Футбол: Дунав – Локомотив (Пд) - Диема спорт

19.30 Футбол: Лече – Наполи - МАХ Спорт 3

19.30 Футбол: Волфсбург – Холщан - Диема спорт 2

19.30 Футбол: Айнтрахт – Борусия Дортмунд - Диема спорт 3

19.30 Футбол: Хайденхайм – Хамбургер - Нова спорт

20.00 Тенис: турнир в Париж - МАХ Спорт 1

20.00 Баскетбол: Жалгирис – Болоня - МАХ Спорт 2

21.00 Баскетбол: Байерн – Реал - МАХ Спорт 4

21.45 Футбол: Аталанта – Милан - МАХ Спорт 3

21.45 Футбол: Енерги – Лайпциг - Диема спорт 3

21.45 Футбол: Уикъмб – Фулъм - Диема спорт

21.45 Футбол: Борусия (М) – Карлсруе - Нова спорт

22.00 Футбол: Рексъм – Кардиф - Диема спорт 2

00.15 Баскетбол: Торонто – Калгари - МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ