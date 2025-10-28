Спортът по ТВ във вторник (28 октомври)

12.00 Тенис: турнир в Париж - МАХ Спорт 1
12.00 Тенис: турнир в Париж - МАХ Спорт 2
12.45 Футбол: Спартак Плевен – Ботев Пловдив - Диема спорт
15.45 Футбол: Фратрия – Арда - Диема спорт
18.45 Футбол: Дунав – Локомотив (Пд) - Диема спорт
19.30 Футбол: Лече – Наполи - МАХ Спорт 3
19.30 Футбол: Волфсбург – Холщан - Диема спорт 2
19.30 Футбол: Айнтрахт – Борусия Дортмунд - Диема спорт 3
19.30 Футбол: Хайденхайм – Хамбургер - Нова спорт
20.00 Тенис: турнир в Париж - МАХ Спорт 1
20.00 Баскетбол: Жалгирис – Болоня - МАХ Спорт 2
21.00 Баскетбол: Байерн – Реал - МАХ Спорт 4
21.45 Футбол: Аталанта – Милан - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: Енерги – Лайпциг - Диема спорт 3
21.45 Футбол: Уикъмб – Фулъм - Диема спорт
21.45 Футбол: Борусия (М) – Карлсруе - Нова спорт
22.00 Футбол: Рексъм – Кардиф - Диема спорт 2
00.15 Баскетбол: Торонто – Калгари - МАХ Спорт 2
