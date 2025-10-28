Новини
Септември София се раздели с треньорския си щаб

28 Октомври, 2025 13:09 585 0

Фаворит за поста е специалист от чужбина

Септември София се раздели с треньорския си щаб - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Наставникът на Септември София - Стамен Белчев официално напусна поста си. Решението му бе прието от ръководството, а заедно с него клуба напуска и дългогодишният му асистент Християн Христов. Така Септември остава без старши треньор в ключов момент от сезона.

Причината за раздялата се корени в последния двубой на тима, който се превърна в истинска драма. Във Враца, Септември водеше с 1:0 срещу Ботев и дори разполагаше с числено предимство на терена. Всичко изглеждаше решено до 81-ата минута, когато само за няколко минути домакините обърнаха резултата и триумфираха с 2:1. Този неочакван обрат се оказа последната капка за Белчев и екипа му.

В момента ръководството на Септември е в трескаво търсене на нов старши треньор. По неофициална информация, фаворит за поста е специалист от чужбина, което подсказва за амбициозни планове и нова посока в развитието на отбора.


